Звуки мегаполиса: в павильоне «Макет Москвы» показывают новое светотехническое шоу

В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ начали показывать новое светотехническое шоу «Говорит Москва». Ключевой акцент в его создании сделали на многообразии звуков, которыми наполнен мегаполис, — это звон колоколов храма Христа Спасителя, стук шагов почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата, гром салюта в День Победы на Васильевском Спуске.

«На пять минут зрителя захватывает стремительный ритм города, вовлекая его в многообразие звука и света. Удивительный эффект полного погружения достигается благодаря установленному в павильоне четырехканальному оборудованию, концентрирующему звук по всем сторонам света. Шоу передает не только красоту и очарование столицы, но и ее уют, комфорт, благоустроенность — все то, что отражает взаимную любовь города и его жителей», — рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Увидеть новую шоу-программу можно в 11:00 и 20:00 в будни, а также в 11:00, 16:30 и 20:00 в выходные и праздничные дни. Помимо этого, в павильоне демонстрируют уже полюбившиеся всем светотехнические представления, такие как «Я шагаю по Москве», «История Москвы», «Мегаполис Москва», «Архитектурные стили», «Лучший город земли», «Московские окна», «Москва Булгакова» и «Времена года».

Посещение и все услуги в павильоне предоставляются бесплатно. Ознакомиться с подробной информацией, посмотреть расписание светотехнических шоу и VR-аттракциона, а также записаться на экскурсии можно на сайте и в мобильном приложении «Макет Москвы». Павильон работает с 10:00 до 22:00 ежедневно, кроме понедельника.

