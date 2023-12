За время действия программы реновации в столице расселение затронуло 949 старых домов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала действия программы реновации во всех округах города обеспечено расселение уже 949 домов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Таких результатов удалось добиться в том числе за счет высоких темпов строительства нового жилья и подобранных стартовых площадок. По итогам 2023 года их количество превысило 600. К переселению приступили уже более 154 тысяч участников программы реновации», — отметил заммэра.

Всего под заселение передали 277 новостроек.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, только в 2023 году в новые квартиры с улучшенной отделкой начали переезжать более 47 тысяч москвичей из 311 старых домов.

«Для переселения жителей подготовили 59 новостроек», — добавил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Жители 278 домов, приступившие к переселению в 2023 году, уже оформили необходимые документы, остальные горожане из 33 старых домов продолжают рассматривать предложенные варианты.

«Около 30,3 тысячи горожан, которым предложили новые квартиры в этом году, уже стали их правообладателями. Так, около 7,9 тысячи человек получили ключи от комфортного жилья на юго-востоке столицы, более 3,8 тысячи жителей — на юге и свыше 3,4 тысячи — в Новомосковском округе. На северо-востоке и западе Москвы договоры с городом заключили более 3,2 и 3,1 тысячи горожан соответственно»., — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. В прошлом году в городе возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион москвичей.

