Единый контакт-центр Стройкомплекса не будет работать в новогодние выходные

Единый контактный центр Стройкомплекса Москвы не будет работать с 30 декабря по 8 января. С 9 января специалисты начнут принимать обращения в обычном режиме — с 08:00 до 20:00. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Оставить свое обращение можно и во время праздников, оно попадет специалистам в их первый рабочий день. Отправить запрос можно несколькими способами. Круглосуточно принимаются голосовые сообщения по телефону: +7 499 401-01-01. Важно не забыть указать контакт для обратной связи. Письменные обращения можно оставить с помощью формы на официальном сайте Стройкомплекса Москвы или портале «СтроимПросто».

Единый контактный центр был создан по поручению Сергея Собянина как справочно-консультационная служба Комплекса градостроительной политики и строительства столицы. С января по декабрь 2023 года специалисты ответили на 32 765 запросов горожан. За аналогичный период прошлого года в контакт-центр обратились 29 918 раз.

