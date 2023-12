Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На 10 бесплатных катках, расположенных на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», пройдут дискотеки. Участников ждут диджей-сеты под открытым небом, которые будут сопровождаться подсветкой, меняющейся в такт музыке.

Для входа на площадку потребуется пройти предварительную регистрацию на сайте проекта. Здесь же можно уточнить расписание. Начало дискотек запланировано на время последнего сеанса.

30 декабря и 7 января с 20:00 до 22:00 состоятся дискотеки на площадках фестиваля на улицах Сухонской, Авиационной, Теплый Стан и Вешняковской. В эти же дни, но с 20:30 до 22:00 пройдут вечеринки на катках на улицах Грекова, Ключевой, Хачатуряна, в проезде Серебрякова, Олимпийской Деревне, а также в сквере у станции метро «Некрасовка».

Адреса катков:

— Сухонская улица, владение 7;

— сквер по улице Хачатуряна;

— улица Грекова, владение 3ж;

— Авиационная улица, владение 24;

— проезд Серебрякова, дом 14, строение 23;

— Вешняковская улица, владение 16;

— улица Теплый Стан, владение 1б;

— Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4;

— сквер у станции метро «Некрасовка»;

— Ключевая улица, владение 22, корпус 1.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве ежегодно. В этом году он проводится на 36 площадках в разных районах города. Главной темой стала сама столица и ее жители. Посетители могут узнать о боярской, купеческой, ремесленной и дворянской Москве, познакомиться с бытом предков и их новогодними традициями, а также узнать о жизни современного мегаполиса. В программе фестиваля — ярмарки, встречи с персонажами-реконструкторами, ледовые шоу, мастер-классы, утренники и выступления хедлайнеров.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI