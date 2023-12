Город для кино: как в Москве поддерживают производство фильмов и анимации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Москва — это не только город с богатой киноисторией и самыми фактурными местами для съемок. Сегодня, как никогда прежде, в столице обновляется и расширяется инфраструктура для создания фильмов, а производители получают помощь, позволяющую снимать талантливое современное кино, которое покоряет сердца зрителей.

В частности, реализуется грандиозный проект «Москва — город кино». Модернизируются легендарные киностудии имени М. Горького и «Мосфильм», строится международный кинокластер «МЕТМАШ», создается кинопарк «Москино». Кинопроизводители могут рассчитывать на льготы, гранты, помощь в адаптации контента и его международном продвижении.

Кино и анимация являются крупнейшей сферой креативных индустрий. В столице снимается свыше 90 процентов отечественных фильмов — это около 260 проектов ежегодно. В городе функционирует более 10 тысяч учреждений культуры и работает свыше 110 кинотеатров.

В этом году уже завершился первый этап работ по созданию инфраструктуры международного кинокластера «МЕТМАШ» и открылся самый большой склад реквизита «Жар-птица». С 1 января 2024 года начнется прием заявок на грант Мэра Москвы за создание образа столицы в киноискусстве, одной из площадок для съемок картин, претендующих на него, станет Киностудия имени М. Горького.

Бывшая промзона превращается в фабрику грез

Реконструкция площадки «МЕТМАШ» началась весной 2023 года. На месте металлургического предприятия начали создавать международный кинокластер. На данный момент отреставрировано восемь корпусов бывшего завода. Два строения после реконструкции превратились в съемочные павильоны, которые уже используются кинопроизводителями.

В строении 6 закончены строительные работы, на стадии завершения отделочные работы, начался монтаж стеллажей и швейного оборудования, идет оснащение центра материалов. Это павильон площадью 500 квадратных метров. В нем будет находиться библиотека образцов текстиля, фурнитуры и других новых материалов для интерьерного, предметного и промышленного дизайна от производителей и поставщиков со всего мира.

В строении 10, где располагается медиа-арт-центр, уже завершились крупные строительные работы, идет оснащение гримерных комнат. Масштабное пространство предназначено для презентаций, выставок и инсталляций, концертов и фестивалей. Первое культурное мероприятие запланировано на предстоящую весну.

В шести павильонах кинокластера уже ведутся съемки. Первые прошли в марте 2023 года. Также с минувшей осени в одном из строений, где находится постоянная декорация полицейского участка, регулярно снимают сериалы.

Всего отснято 11 кинолент, среди которых «Тетя Марта — 2», «Абрек», «Сальто-мортале», «Ивановы-Ивановы», «Недетское кино» и другие. До конца декабря запланированы съемки еще четырех. Завершается 2023 год съемками сериала «Последний богатырь. Наследие».

Инфраструктура кинокластера «МЕТМАШ» будет включать современные съемочные объекты, обеспечивающие полный цикл производства кино и видеоконтента. Востребованные антуражные съемки можно будет проводить на ее территории, а тематические объекты создавать под запросы кинокомпаний.

Для удобства производителей в этом году также начала работать «Московская цифровая киноплатформа», на которой можно подобрать реквизит, костюмы, оборудование, а также получить помощь в бронировании доступных локаций для съемок на территории кинокластера «МЕТМАШ» и других площадках, в том числе и частных.

Для решения проблемы дефицита современных технологий для киноиндустрии в кластере «МЕТМАШ» планируется строительство инновационного центра для технологических компаний. В настоящий момент ведутся переговоры с будущими резидентами из числа научных и промышленных, а также ИТ-компаний о размещении их проектов на территории кластера.

К осени 2024 года планируется реконструировать четыре корпуса, в которых будет размещено четыре съемочных павильона с самыми востребованными декорациями, такими как больница, квартира, хромакей и многое другое.

Крупнейшее хранилище костюмов и реквизита получает больше площади

На территорию кинокластера «МЕТМАШ» переехал крупнейший склад костюма и реквизита «Жар-птица». Он был основан в 2009 году и до 2023-го находился на Перовском шоссе. Сейчас киносклад «Жар-птица» является самым большим по площади не только в России, но и во всем мире, он включает около пяти миллионов единиц разных предметов одежды и реквизита для кино и театра. Площадь склада по мере готовности разных его помещений постепенно увеличится до девяти тысяч квадратных метров.

Более 80 процентов запросов на реквизит «Жар-птица» получает от кинопроизводителей, остальное приходится на частные съемки. На складе есть почти все: от канделябра XVIII века до светильников советских времен. Такую коллекцию сотрудники склада собрали всего за пять лет. В нее входит крупногабаритная мебель: столы, шкафы, кровати, комоды, трюмо и даже императорский трон, а также бытовая техника — плиты, холодильники ЗИЛ и стиральные машины. Примечательно, что большая ее часть исправна и пригодна к использованию. Все предметы приводят в порядок, реставрируют и бережно хранят.

«Жар-птица» располагает богатой коллекцией костюмов. Это одежда, обувь, аксессуары, головные уборы, украшения и различные декоративные элементы, благодаря которым художники по костюмам и реквизиторы могут воссоздать в кадре соответствующий времени антураж. Многие предметы различных эпох и культур представлены в единственном экземпляре. В сокровищнице реквизита бережно хранятся образцы, которые использовались при съемках таких знаковых современных картин, как «Иван Грозный», «Сердце Пармы», «Матильда», «Золотая Орда», «Лед», «Пальма», «Бременские музыканты», «Мастер и Маргарита». Собрание регулярно пополняется. Так, многие предметы привозят из самых разных уголков планеты: Шри-Ланки, Таиланда, Индии и других стран, а также покупают на блошиных рынках и барахолках, получают в дар от частных лиц.

В ближайшее время запланировано создание пошивочного цеха, в котором можно будет изготовить костюм на заказ за минимальную стоимость при условии возврата на склад по окончании съемочного периода.

Киностудия имени М. Горького обретает новую жизнь

В последние годы при поддержке Правительства России и Министерства культуры началась модернизация студийного комплекса и восстановление Киностудии имени М. Горького — одной из старейших в стране кинокомпаний.

В 2023 году в строении 5 были открыты новые студийные помещения. Это современные высокотехнологичные локации общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров, в которых можно не только создавать цифровой контент, но и проводить различные мероприятия. Все они доступны для почасовой и долгосрочной аренды.

Видеостудия «Дельта» оснащена черной циклорамой с мобильным LED-экраном, гримерными и рабочими столами. В студии «Эпсилон» также размещены черная и белая циклорамы с поворотным подиумом. В видеостудии «Дзета» возможна установка кухонного гарнитура для съемок кулинарных шоу, а студия «Эта» декорирована книжными стеллажами. Видеостудия «Тета» — это площадки для съемок с возможностью заезда автомобиля прямо в павильон. В студии «Йота» расположен зеленый хромакей.

На сегодняшний день в разработке или производстве у Киностудии имени М. Горького 14 игровых и 23 неигровых фильма. Для студентов профильных учебных заведений и специалистов открыт кинокампус Горького, который реализует образовательные проекты и организует киноэкспедиции в города России и разные страны. Площадь рабочих площадок киностудии планируется увеличить вдвое — до 100 тысяч квадратных метров.

Российскому кино помогают покорять зарубежные рынки

Кинокомпании и анимационные студии продолжают выходить на новые рынки при поддержке города. В июне 2023 года Московский экспортный центр, курируемый столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития, впервые организовал бизнес-миссию в рамках кинофестиваля CICAF в Ханчжоу (Китай). Кроме того, он второй год подряд поддержал отраслевые компании на киномаркете Film Bazaar в Гоа (Индия), прошедшем в ноябре. Всего в рамках двух событий было организовано более 400 встреч. Московский экспортный центр финансировал услуги переводчиков, подготовку площадки для переговоров и покрывал другие затраты.

В общей сложности в мероприятиях приняли участие 30 предприятий города, большая часть из них — это производители фильмов и мультфильмов. Кроме того, около 10 компаний занимаются локализацией и адаптацией аудиовизуального контента, созданием телепередач и дистрибуцией контента.

Участники этих международных мероприятий уже нашли новых партнеров в Китае, Индии и Киргизии.

В 2023 году субсидию от Правительства Москвы получили также пять организаций, среди которых анимационные студии и компания, производящая контент для детских интерактивных парков. Предприятиям были возмещены затраты на адаптацию услуг и контента, который поставлялся в Китай, Турцию и Казахстан. В общей сложности с 2019 года Московский экспортный центр поддержал около 100 столичных кинокомпаний во время многих выставок и бизнес-миссий.

Открывается прием заявок на грант Мэра Москвы для кинопроизводителей

В 2024 году Правительство Москвы и «Москино» продолжат эксперимент по поддержке кинопроизводителей, создающих яркие образы столицы в киноискусстве. Прием заявок на получение грантов начнется 1 января и продлится до 31 марта.

Финансовая поддержка будет оказываться кинематографистам, фильмы которых способствуют популяризации образа Москвы в кино. Одно из важных условий отбора — картины должны включать эпизоды, съемки которых проходили на территории узнаваемых и широко известных общественных мест столицы, отражающих историческую и культурную самобытность города, московскую архитектуру во всех ее проявлениях. Данные эпизоды должны составить не менее 10 процентов от общего хронометража фильма.

Грантом отметят и воссоздание образа столицы в павильонах кинопарка «Москино», «Мосфильма» и Киностудии имени М. Горького.

Размеры грантов для фильмов, созданных студентами профильных школ и вузов, варьируются от 150 тысяч до 450 тысяч рублей. Короткометражный художественный фильм может претендовать на финансовую поддержку в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей. Размер грантов для полнометражных картин и сериалов, имеющих один завершенный сезон, составит от пяти миллионов до 15 миллионов рублей. Фильмы, отмеченные главными призами международных кинофестивалей, могут рассчитывать на финансовую поддержку в двойном объеме.

Заявки примут от кинокомпаний, зарегистрированных в России. Они должны представить оформленное в установленном порядке прокатное удостоверение (для студенческих работ и художественных сериалов оно не требуется). При этом заявленные фильмы необходимо разместить на аудиовизуальных сервисах, показать на телевизионных каналах или в прокате не ранее 1 января 2023 года. У них должно быть не менее трех тысяч зрителей в кинотеатрах (для полнометражных художественных фильмов) и не менее одной тысячи зрителей в кинотеатрах (для короткометражных работ). Полнометражному фильму и одному завершенному сезону сериала необходимо набрать не менее трех тысяч просмотров на аудиовизуальных сервисах, короткометражному художественному — не менее 700 просмотров. Студентам кинематографических вузов нужно предоставить письмо, подтверждающее публичный показ фильма.

Решение о поддержке кинопроизводителей, снимающих в современной Москве и создающих яркие образы столицы в своих фильмах, принято после встречи Сергея Собянина с кинематографистами 8 августа 2019 года. Организатором финансовой поддержки выступает Департамент культуры города Москвы, оператором — ГБУК города Москвы «Московское кино» (Москино). Гранты получили уже 27 фильмов.

