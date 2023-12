В СПбГАСУ вновь появился символ года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Дракон в СПбГАСУ

Теперь при входе на архитектурный факультет СПбГАСУ все могут увидеть символ наступающего года – дракона. Автор, руководитель команды и исполнитель макета – доцент кафедры дизайна архитектурной среды Константин Колодин. Он совместно со студентами уже не первый год старается удивить всех и сделать нечто необычное: в позапрошлом году впервые был установлен символ года – тигр, в прошлом – зайцы-трансформеры, в этом – дракон.

Константин Иванович рассказал, что всё построено на здоровом энтузиазме: желающие приходили в свободное время и работали по принципу мастер-класса. Он показывал, делал, а вся команда смотрела, повторяла и делала вслед за ним.

«Дракон у нас, как и положено, зелёный. Но пока он летел до нас, покрылся инеем из-за холодов и припорошился снегом. Стал белым-белым, как мел или как моя летняя шляпа. Смысл нашего действа в том, чтобы подарить улыбки и тепло всем, кто смотрел за нами и кто смотрит сейчас на дракона. Пусть все вспомнят себя в детстве рядом с огромной ёлкой, такой же большой, как наш дракон!» – поделился Константин Иванович.

