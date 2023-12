В Новом году в Политехе появится новый институт

Source: MIL-OSI Russian Language News

27 декабря состоялось завершающее год заседание Учёного совета СПбПУ.

В начале заседания ректор СПбПУ Андрей Рудской предложил почтить минутой молчания память тех сотрудников университета, для которых 2023 год стал последним в их жизни. Андрей Иванович зачитал имена ушедших политехников. Это доцент Высшей школы фундаментальных физических исследований Александр Ярославич Бердников, профессор кафедры высшей математики Алексей Юрьевич Вальков, советник при ректорате, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Союза машиностроителей России, руководитель представительства Государственной корпорации «Ростех» Александр Васильевич Гуров, профессор Высшей школы электроэнергетических систем Георгий Анатольевич Евдокунин, преподаватель Татьяна Леонидовна Ерёмкина, специалист Дирекции образовательных программ Ольга Владимировна Жаховская, редактор 1-й категории Центра научных изданий Елена Анатольевна Калинина, доцент кафедры физики Вера Хаясовна Кудоярова, инженер испытательной лаборатории Александр Геннадьевич Малыгин, педагог-организатор творческого клуба «Юность» Людмила Ивановна Новоженина, вахтёр отдела имущественного комплекса Владимир Сергеевич Ординарцев, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования Владимир Николаевич Павлюк, профессор Высшей школы биотехнологий и пищевых производств Лариса Михайловна Попова, администратор Дома учёных «В Лесном» Надежда Львовна Симонова, уборщик территории комплекса общежитий на Площади Мужества Владимир Александрович Стенин, слесарь-ремонтник отдела эксплуатации и ремонта подвижного состава Артур Олегович Хамулинов, доцент Высшей школы механики и процессов управления Наталия Вячеславовна Чернышева.

Все присутствующие стоя почтили память бывших коллег.

Затем Андрей Рудской проинформировал членов Учёного совета об организационных изменениях в вузе. Прямо на заседании Андрей Иванович подписал приказ о назначении члена-корреспондента РАН, профессора, д.т.н. Виталия Сергеева на должность первого проректора СПбПУ. Также сменились руководители двух институтов. Исполняющим обязанности директора Института энергетики назначен д.т.н. Виктор Барсков, а и. о. директора Инженерно-строительного института — к.т.н. Марина Петроченко.

Заседание продолжилось вручением документов о присвоении учёных званий и степеней, чествованием лучших преподавателей, студентов и сотрудников.

Аттестат о присвоении учёного звания профессора по специальности «Региональная и отраслевая экономика» получила д.э.н. Татьяна Кудрявцева. Аттестаты о присвоении ученых званий доцентов получили к.т.н. Олег Абызов (по специальности «Турбомашины и поршневые двигатели») и к.э.н. Марина Иванова (по специальности «Государственное управление и отраслевые политики»).

Дипломы кандидатов экономических наук ректор СПбПУ вручил аспиранту Высшей инженерно-экономической школы Денису Заборовскому (научный руководитель — профессор Высшей инженерно-экономической школы Ирина Рудская); аспирантке, сотруднику Высшей инженерно-экономической школы Илоне Пищалкиной (научный руководитель — профессор Высшей инженерно-экономической школы Светлана Сулоева); аспиранту, ассистенту Высшей школы производственного менеджмента Андрею Сомову (научный руководитель — профессор Высшей школы производственного менеджмента Виктор Дуболазов), аспирантке Высшей школы производственного менеджмента Е Лю (научный руководитель — профессор Высшей школы производственного менеджмента Василий Макаров).

С успешной защитой диссертации на соискание учёной степени доктора (PhD) по техническим наукам поздравили научного сотрудника Лаборатории самовосстанавливающихся конструкционных материалов, инженера-исследователя Лаборатории защищенных и модульных сооружений Евгения Котова. Как отметил учёный секретарь СПбПУ Дмитрий Карпов, это достижение стало одним из результатов многолетнего сотрудничества между Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и Национальным исследовательским университетом «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», локомотивом которого выступает проректор по цифровой трансформации Алексей Боровков. Кстати, возглавляемый им Научный центр мирового уровня «Передовые цифровые технологии» за выдающиеся успехи в импортозамещении получил звание лауреата премии «Национальный интерес» издания «Деловой Петербург». НЦМУ был избран независимым жюри конкурса (без подачи заявки).

Также ректор СПбПУ вручил Алексею Боровкову Благодарность от Российского общества «Знание» за лекцию «Смоделируй это. От физики и математики к цифровым двойникам», прочитанную во время просветительского марафона «Знание. Первые» на выставке «Россия» на ВДНХ и набравшую более полумиллиона просмотров ВК.

Благодарностью Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ за заслуги в развитии и продвижении информационно-коммуникационных технологий и обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения в сфере информационных технологий отмечен проректор по информационным технологиям Андрей Лямин.

Благодарственное письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за активное участие в реализации федерального патриотического проекта Минобрнауки России «Научный полк» и большой личный вклад в сохранение исторической правды о вкладе студентов, преподавателей и выпускников вуза в Победу в Великой Отечественной войне получила начальник Управления по связям с общественностью Марианна Дьякова.

Центр волонтёрских проектов «Гармония» награждён знаком отличия «За достижения в области организации труда добровольцев в Санкт-Петербурге». В Политехе организацией труда волонтёров и развитием добровольческой деятельности занимается сильная команда: проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов, директор Гуманитарного института Наталья Чичерина и директор Центра «Гармония» Татьяна Нам.

Директор Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы Дмитрий Мохоров награждён серебряной медалью Министерства юстиции РФ «За содействие» и Почётным дипломом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга за успехи в авторском праве и праве интеллектуальной собственности.

И. о. проректора по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ (с Нового года — проректор) Дмитрий Тихонов получил Благодарственное письмо вице-губернатора Санкт-Петербурга за профессионализм, ответственное отношение к делу и высокое качество работы по организации и проведению заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, а также мероприятий в рамках недели физики в Санкт-Петербурге.

За активное участие в организации и проведении в 2023 году мероприятий конкурса высокорисковых научных проектов «Голубое небо науки — искусственный интеллект в науке», направленного на поддержку молодых учёных в сфере агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Благодарность комитета по науке и высшей школе получили доцент Высшей школы компьютерных технологий и информационных систем Института компьютерных наук и кибербезопасности СПбПУ, заведующая Лабораторией «Промышленные системы потоковой обработки данных» Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Марина Болсуновская и доцент Высшей школы сервиса и торговли ИПМЭиТ Алекс Краснов.

Благодарностью комитета по науке и высшей школе за активное участие в организации и проведении Федерального конкурса молодёжного дизайна «Дизайн молодых/ Young Design 2023» отмечена доцент Высшей школы дизайна и архитектуры Татьяна Диодорова. Старший преподаватель Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы Сергей Краузе награждён орденом «За верность адвокатскому долгу».

А профессор Высшей школы международных отношений Людмила Лбова награждена медалью Российской академии художеств «За заслуги перед Академией» за результаты научных исследований древнейшего искусства Евразии, отражённых в серии публикаций в высокорейтинговых изданиях и монографий.

Команда студентов 2 курса магистратуры Высшей школы автоматизации и робототехники Института машиностроения, материалов и транспорта в составе: Дмитрий Новиков, Глеб Иванов, Максим Смотрин, Денис Коваленко заняла первое место в финале инженерного трека Всероссийского кейс-чемпионата Opportunity Cup 2023.

Команда студентов 1 курса магистратуры Высшей школы автоматизации и робототехники Института машиностроения, материалов и транспорта в составе: Андрей Клиновицкий, Артём Акжигитов, Анна Кильдибекова, Георгий Онучин выиграла первое место в финале Всероссийских соревнований по робототехнике Хардатон «Инженерный вызов».

Студенты Артемий Гольдберг и Роман Красников успешно выступили на региональной предметной олимпиаде студентов высших учебных заведений Санкт-Петербурга по математике, получив диплом II степени комитета по науке и высшей школе СПбПУ. За личные достижения Артемий награждён дипломом III степени.

Сборная команда студентов СПбПУ: Тихон Юдин, Михаил Аптуков, Михаил Марков, Анастасия Дыкова, Михаил Орлов за успешное выступление на региональной предметной олимпиаде студентов вузов Санкт-Петербурга по физике получила диплом II степени комитета по науке и высшей школы Санкт-Петербурга. На Учёном совете за студентов получал поздравления их преподаватель (победитель конкурса «Лучший преподаватель глазами студентов 2021, 2022, 2023) Вадим Кожевников . Также он как руководитель команды и Артемий Гольдберг как её представитель разделили славу с отсутствующими на мероприятии студентами Физмеха — победителями Первого открытого командного чемпионата по быстрому интегрированию «Интегрируй!» в номинации «Блиц»: Марком Бухаровым, Иваном Глаголевым, Софьей Климовой, Анастасией Дыковой и Валентиной Пантелеевой.

Студенты Политеха проявили себя в конце уходящего года на многих поприщах. На Учёном совете поздравили с заслуженными наградами студентов Гуманитарного института Максима Смирнова — победителя конкурса на соискание премии Правительства города «Лучший молодёжный проект Санкт-Петербурга» в 2023 году и стипендиата Правительства Санкт-Петербурга, и Виолетту Ли — победительницу конкурса «Лучший студент Санкт-Петербурга» в номинации «Лучший студент в организации деятельности добровольческого (волонтёрского) движения» городского конкурса. А также студентов ИММиТ Марию Сверчкову (первое место), Константина Машьянова и Дмитрия Аграновского, и студентку ИСИ Марию Гаврилову.

Также члены Учёного совета поздравили студентов — победителей финала Всероссийского студенческого форума «Твой ход» в треке «Делаю»: Михаила Алексеева (ИКНК), Рамиля Шакирова (ИСИ), Марию Лебедеву и Дмитрия Аграновского (ИММиТ), Ингу Прокопенко и Илью Ускорникова (ИПМЭиТ); и в треке «Определяю»: Никиту Чамара (ИММиТ), Анастасию Бондалет (ГИ), Алексея Корнелюка (Физмех), Анастасию Горбачёву и Ингу Прокопенко (ИПМЭиТ).

Благодарственное письмо от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга «За активное участие в волонтерской деятельности на территории Санкт-Петербурга» получил Айдар Гайфиев.

За успешное выступление на региональной предметной олимпиаде студентов высших учебных заведений Санкт-Петербурга по радиотехнике диплом III степени комитета по науке и высшей школы Санкт-Петербурга получили Арсений Арчелков, Михаил Дробчик и Павел Бондарев.

Студент Института компьютерных наук и кибербезопасности Станислав Коган стал победителем теоретического этапа и личного первенства IV Всероссийской студенческой олимпиады «Программирование контроллеров», проходившей на Всероссийском студенческом форуме «Инженерные кадры — будущее инновационной экономики России».

Проект студентов Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ «Всероссийский конкурс-форум студенческих коммуникационных проектов „Инженеры смыслов“» победил в номинации «Лучший молодёжный проект» Международной премии Eventiada Awards 2023. Авторы проекта: студентки 4 курса Ирина Фрей и Александра Лопухова, наставник — директор Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института Марина Арканникова.

В конкурсе «Blue Sky Research — Искусственный интеллект в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности» победителями стали две команды Политеха. Проект «Прогнозная оценка сорбционных свойств материалов изготовленных из растительных отходов сельского хозяйств» представляли: бакалавры Тамерлан Балтабаев, Филипп Ермилов (ИБСиБ), профессор Высшей инженерно экономической школы ИПМЭиТ Татьяна Кудрявцева, ассистент Высшей инженерно-экономической школы Мария Родионова, старший преподаватель Высшей школы биотехнологий и пищевых производств ИБСиБ Анна Севастьянова, доцент Высшей школы биотехнологий и пищевых производств Юлия Смятская, доцент Высшей инженерно-экономической школы ИПМЭиТ Анги Схведиани.

Проект «Искусственный интеллект и машинное обучение в задаче обнаружения генетических маркеров, связанных с важными фенотипами растений» представляли: научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Цифровые технологии для агробиологии» и Научно-исследовательской лаборатории математической биологии и биоинформатики Михаил Банкин, магистрант ИКНК Нэлли Галлямова, бакалавр ФизМеха Денис Губриенко, магистрант Физмеха Ярослав Тырыкин.

Благодарностями ректора СПбПУ за успешную реализацию проекта «Цифровые кафедры» отмечена доцент Высшей школы проектной деятельности и инноваций в промышленности Надежда Цветкова, а за высокие достижения в освоении программ профессиональной переподготовки в рамках проекта «Цифровые кафедры» — студенты Ксения Наумова и Алёна Васильева из ИСИ, Мария Терещенкова (ИЭиТ), Радмила Филиппова (ИБСиБ) и Ольга Кузовлева (ИПМЭиТ)

Как всегда, порадовали достижениями спортсмены. В этом году политехники отличились на чемпионате мира по шахбоксу в Италии и помогли завоевать золотые медали сборной России! За высокие спортивные результаты на V чемпионате мира по шахбоксу кубками и медалями за победы в разделе «Шахбокс» и «Шахбокс-лайт» награждена студентка ИКНК Александра Носкова. Кубками и медалями за первое место в разделе «Шахбокс-лайт» итретье3 место в разделе «Шахбокс-фит» награждён ассистент кафедры физической подготовки и спорта Анатолий Щукин. Тренирует спортсменов старший преподаватель кафедры физической подготовки и спорта, тренер сборной СПбПУ и сборной России по шахбоксу Андрей Скороходов.

После торжественной части члены Учёного совета обратились к повестке заседания и первым вопросом проголосовали за представление к присвоению учёных званий профессора и доцента сотрудников Института промышленного менеджмента, экономики и торговли, Инженерно-строительного, Института энергетики, Института биомедицинских систем и биотехнологий.

Затем и. о. проректора по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрий Тихонов доложил о реализации проекта «Цифровые кафедры», который в следующем году претерпит многие изменения.

Итоги выполнения программы «Приоритет 2030» и изменения на следующий год осветила и. о. проректора по перспективным проектам Мария Врублевская.

О бюджете университета рассказал проректор по экономике и финансам Александр Речинский.

Также члены Учёного совета рассмотрели текущие вопросы, утвердили положение об оплате труда, обсудили структурные изменения в Физико-механическом и Гуманитарном институтах, проголосовали за создание нового Физико-математического института (ИФиМ) и за представление к званию Почётного профессора СПбПУ президента Сианьского технологического университета профессора Яо Яо .

