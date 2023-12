Более 30 земельных участков выделили для развития городской инфраструктуры в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

По итогам 2023 года город предоставил застройщикам 31 земельный участок для возведения социальных объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С января по декабрь этого года город выделил 46,1 гектара земли для строительства школ, детских садов, спорткомплексов и других социальных учреждений за счет средств бюджета. Все эти объекты включены в Адресную инвестиционную программу. На выделенных застройщикам участках также появятся необходимые инженерные сети и подъездные дороги», — рассказал Владимир Ефимов.

Участки выделяют по договорам безвозмездного пользования, за 2023 год с застройщиками заключили 31 договор.

«С начала года Департамент городского имущества передал подрядчикам 28,1 гектара земли для строительства школ и детских садов, 12,9 гектара — для возведения учреждений здравоохранения. Участки площадью пять гектаров выделили застройщикам для спортивных комплексов. Кроме того, на земельных участках в рамках АИП построят административные здания, жилые дома и пешеходные переходы», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

