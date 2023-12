Безопасный Новый год для кошек и собак: как позаботиться о здоровье питомцев в праздники

Source: MIL-OSI Russian Language News

Радостная новогодняя суета для домашних животных, особенно для кошек и собак, может стать источником повышенного стресса и причиной разнообразных проблем со здоровьем. Именно в период зимних праздников резко растет количество обращений в ветклиники с отравлениями, непроходимостью кишечника, нервными расстройствами и прочими неприятностями у братьев наших меньших.

Практически все атрибуты праздника могут нести потенциальную угрозу для здоровья питомца. Важно знать о них и заранее минимизировать риски, чтобы экстренная помощь врачей не понадобилась.

Коварная елка

Яркое наряженное дерево и его убранство — объект для игр и исследований у питомцев. Однако такие забавы могут быть опасны. Если дома есть собака или кот, владельцам стоит отказаться от стеклянных украшений, а электрические гирлянды нужно размещать на недоступной для животного высоте. Иначе домашние любимцы рискуют получить порезы битым стеклом и удары током от перекушенного электропровода.

Важно не только найти способ надежно закрепить елку, но и отучить животное на нее запрыгивать и даже приближаться к ней. Самый эффективный метод — сформировать неприятные ассоциации. Например, кошки и собаки не любят резкий запах перечной мяты и цитрусовых. Поэтому можно обработать ствол и нижние ветки дерева ароматизированным спреем. Еще один способ — как только животное приближается к новогоднему дереву, включить фен, пылесос или брызнуть на мордочку водой из пульверизатора. Как правило, после таких действий питомец теряет интерес к наряженной елке.

Особую опасность для животных представляют мишура и «дождик», а также ленточки от подарков, воздушных шаров, веревки и нитки. Кошка или собака во время игры могут проглотить их. Это приведет к непроходимости кишечника и повреждению внутренних органов. Характерные признаки этих недугов — рвота, отказ от еды, отсутствие стула в течение дня и дольше, а также вялость.

Если вы заметили, что питомец проглотил мишуру или «дождик», ни в коем случае нельзя вытаскивать их самостоятельно: острая нить может повредить слизистую ротовой полости и нанести другие травмы.

Также, если животное проглотило любой другой предмет, ему нельзя давать слабительное или средства, вызывающие рвоту.

Самое верное решение в таких ситуациях — немедленно отправиться в ветклинику. Без врачебной помощи любимец может погибнуть.

Вредный праздничный стол

Новогодний стол традиционно состоит из жирных, жареных, соленых и копченых блюд со специями и соусами. Для животных все это меню находится под строжайшим запретом. Лакомства могут вызвать аллергию, а также расстройства печени, почек, поджелудочной железы и отравления.

Самые вредные угощения для питомцев — шоколад, виноград и изюм. Даже в небольших количествах эти продукты иногда приводят к гибели животного. Если кошка или собака съедят блюда с большим содержанием лука или чеснока, они рискуют заработать гемолитическую анемию. При этой болезни разрушаются эритроциты, что становится причиной гипоксии (кислородной недостаточности) и сильной интоксикации. В тяжелых случаях гемолитическая анемия может привести к коме и даже летальному исходу.

Не забывайте, что, какими бы ни были воспитанными питомцы, зачастую они могут не удержаться и утащить со стола то, что им приглянулось. Поэтому не оставляйте стол без присмотра, а гостей заранее предупредите, чтобы они не угощали животных едой.

Также позаботьтесь и о том, чтобы у кошек и собак не было доступа к мусорному ведру. Очень часто они достают оттуда ленточки от подарков или трубчатые куриные кости. Последние особенно опасны, так как крошатся на мелкие и острые осколки. Они могут стать причиной повреждения мягких тканей и слизистых, сколов зубов, а также привести к травме пищевода или непроходимости кишечника.

Небезопасная пиротехника и тревожащие звуки

Шумная встреча Нового года может довести питомца до нервного срыва, невроза, фобии и даже гибели от стрессовой перегрузки — в практике ветврачей были и такие случаи. Пугают животных не только уличные запуски хлопушек, фейерверков и петард, но и домашние дискотеки. Поэтому заранее подготовьте для собаки или кошки безопасное место в квартире, где животное сможет укрыться, спокойно провести время, пока у вас идет шумный праздник.

Если питомец очень тяжело переносит шум от пиротехники, стоит обратиться к ветеринару за рекомендацией успокоительных препаратов. В столице работает 26 государственных ветеринарных клиник, записаться в которые можно круглосуточно по телефону контакт-центра +7 495 612-04-25, а также онлайн на mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

Если все же питомцу понадобится экстренная помощь, государственные ветеринарные клиники столицы во время новогодних каникул будут работать ежедневно, а автомобили ветеринарной помощи на дому — дежурить круглосуточно. Все машины оснащены современным диагностическим оборудованием. Ветеринары приедут на вызов и окажут всю необходимую помощь или, если это нужно, отвезут питомца в клинику. Вызвать врача своему питомцу можно по телефону: +7 495 612-04-25.

Режим прогулок во время новогодних каникул нужно скорректировать: старайтесь выгуливать собак только на поводке и в светлое время суток, когда на улице спокойно и тихо. В новогоднюю ночь не стоит выходить с питомцем на улицу, а тем более брать его с собой в места проведения массовых мероприятий. Даже собаки, которые ранее не реагировали на шумы и резкие звуки, могут внезапно изменить поведение и убежать.

Если питомец потерялся, вы можете разместить объявление на специальном сервисе на mos.ru. Вернуть домой животное значительно легче, если оно чипировано — в ветклинике или приюте чип могут просканировать и связаться с владельцем. Провести чипирование можно также в любой государственной ветеринарной клинике столицы.

Получить доступ к амбулаторной карте любимца, узнать обо всех ветеринарных услугах и сервисах, которые предоставляет город, можно на суперсервисе «Мой питомец» на портале mos.ru. Также там есть раздел «Жизненные ситуации». В нем собраны инструкции, которые пригодятся как опытным владельцам, так и тем, кто только собирается им стать. Все советы и рекомендации подготовили специалисты Государственной ветеринарной службы. Например, пользователи найдут в разделе статьи об уходе за экзотическими животными, узнают, как вести себя, если питомец потерялся.

А полезный спецпроект «Как стать суперхозяином» поможет разобраться в самых важных вопросах содержания животных. Тут можно узнать, как зарегистрировать питомца, подобрать ему рацион, привить, чипировать и взять его с собой в поездку.

