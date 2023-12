27.12.2023 Varsovia, KPRM Zmiany w Funduszu Kościelnym i ustawie okołobudżetowej tematami posiedzenia Rady Ministrów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Międzyresortowy zespół wypracuje zmianę systemu finansowania Funduszu Kościelnego

W pracach zespołu, który zajmie się zmianami w systemie finansowania Funduszu Kościelnego, wezmą udział:

Wiceprezes Rady Ministrów, Ministro Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz,

Ministro Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński,

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk,

Ministro de Finanzas Andrzej Domański,

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec,

Przedstawiciel Rządowego Centrum Legislacji.

– Bardzo mi zależy na uczciwych i otwartych konsultacjach społecznych, i przede wszystkim z zainteresowanymi kościołami – podkreślił Premier Donald Tusk.

Dobrowolne finansowanie kościołów przez wiernych

Szef Rządu dodał, że prace nad nowymi regulacjami będą zmierzały w stronę systemu odpowiedzialności finansowej wiernych za swoje kościoły. Chodzi o ustalenie systemu dobrowolnego odpisu od podatku osób zainteresowanych wsparciem swojego kościoła.

– Musi to być decyzja wiernych, a nie decyzja państwowa – tak, aby wszyscy mieli też poczucie sprawiedliwości: jedni więzi z kościołem, a drudzy poczucie, że nie płacą na coś, na co nie chcą płacić pieniędzy – powiedział Primer ministro.

Jednocześnie Szef Rządu zaznaczył, że w planowanych zmianach nie chodzi o wojnę ideologiczną, tylko o elementarne poczucie transparentności i przyzwoitości:

– Znacie mój pogląd – mówiłem to wielokrotnie: jeśli uwolnimy kościół od politycznej władzy i uwolnimy kościół od publicznych pieniędzy, będzie to wyłącznie z korzyścią dla kościoła.

Zakończenie prac zespołu oraz wprowadzenie zmian jest przewidziane na 2025 r.

Zmiany w ustawie okołobudżetowej

– Podjęliśmy także decyzję – po wecie Prezydenta – o przygotowaniu przez Rząd nowej ustawy okołobudżetowej – poinformował Premier Donald Tusk.

– Nasza propozycja była bardzo przemyślana. Te 3 mld zł w obligacjach miały być w dispozycji Ministra Finansów i z naszego założenia te pieniądze miały trafić przede wszystkim na onkologię dziecięcą. Taki zamysł nam towarzyszył. O tym też publicznie zapewnialiśmy, że takie decyzje Ministro Finansów podejmie. Pan Prezydent zawetował tę ustawę z różnymi tego konsekwencjami – wyjaśnił Szef Rządu.

W nowym projekcie ustawy okołobudżetowej 3 mld zł, które były przewidziane dla publicznej radiofonii i telewizji, zostaną przeznaczone na dofinansowanie onkologii i psychiatrii dziecięcej, leczenia chorób rzadkich u dzieci oraz dofinansowanie leczenia chorób onk ologicznych.

W najbliższych dniach Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekaże dalsze informacje dotyczące finansowania mediów publicznych.

