26 декабря 2023 года Банк России зарегистрировал 5 выпусков замещающих облигаций МКБ для старших еврооблигаций CBOM Finance plc

МКБ информирует о текущей ситуации с регистрацией замещающих облигаций.

26 декабря 2023 года Банк России осуществил регистрацию пяти замещающих выпусков ценных бумаг, размещаемых ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – МКБ), соответствующих пяти старшим выпускам еврооблигаций, эмитентом которых выступал CBOM Finance plc (CBOM-24 USD, CBOM-24 EUR, CBOM-25 USD, CBOM-26 EUR, CBOM-26 USD).

Идентификационные признаки ценных бумаг: бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-2024-01, ЗО-2024-02, ЗО-2025-02, ЗО-2026-01 и ЗО-2026-02 путем открытой подписки, регистрационные номера выпусков ценных бумаг и дата их присвоения: 4-19-01978-B, 4-20-01978-B, 4-21-01978-B, 4-22-01978-B, 4-23-01978-B соответственно (далее совместно – Облигации) от 26.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоены. Номинальная стоимость ценных бумаг: 1 000 (одна тысяча) долларов США или евро в зависимости от валюты выпуска еврооблигаций. Срок (порядок определения срока) погашения замещающих облигаций соответствует сроку соответствующей еврооблигации CBOM Finance plc. Способ размещения Облигаций – открытая подписка. Проспект ценных бумаг не регистрируется одновременно с регистрацией выпуска Облигаций. Цена размещения Облигаций будет указана в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

Вся подробная информация о том, какие действия держателям старших еврооблигаций CBOM Finance plc необходимо будет предпринять для осуществления замещения в зависимости от актуальной цепочки учёта ценных бумаг будет опубликована на сайте МКБ позднее.

Выполнение платежных обязательств по Еврооблигациям остается приоритетом для МКБ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь в Департамент по взаимодействию с инвесторами и рынкам капитала: capital_markets@mkb.ru .

