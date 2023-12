Юкола, икра и клешни краба: за месяц на рынке «Москва — на волне» купили более 100 тонн продукции

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Первый в столице рыбный рынок «Москва — на волне» за месяц посетили более 150 тысяч человек, а объем проданной продукции превысил 100 тонн.

«В большинстве мировых городов есть крупные рыбные рынки. В Москве подобного не было. Такие торговые точки пользуются огромной популярностью. Первый московский рынок, где представлено около 500 наименований рыбы из трех океанов и 13 морей, мы уверены, будет пользоваться популярностью у москвичей и гостей столицы», — сообщили в пресс-службе Департамента торговли и услуг города Москвы.

В канун Нового года спросом пользуются традиционные для праздника продукты — за две недели покупатели приобрели пять тонн икры, пять тонн сельди и три тонны клешней краба. Интересна посетителям и юкола — специально нарезанные и высушенные на открытом воздухе брюшки северной рыбы: чира, сига и муксуна.

На рынке «Москва — на волне» есть необычные продукты, например филе гигантского кальмара длиной более метра. Здесь же его могут и приготовить.

На рынке также организовано собственное производство под зонтичным брендом. В специализированном цеху площадью 900 квадратных метров выпускается рыба и морепродукты в вакууме, который сохраняет их полезные свойства и увеличивает срок годности, консервированная продукция, вяленая, сушеная, соленая рыба и морепродукты с увеличенным сроком годности, маринады, приготовленные по собственной рецептуре, и полуфабрикаты, а также продукция из сырья шоковой заморозки.

В традиционной для современных рынков зоне фуд-корта на 126 посадочных мест можно попробовать блюда из рыбы и морепродуктов. Повара приготовят их для посетителей из купленных на рынке ингредиентов.

В зоне мастер-классов гости могут принять участие в кулинарных уроках по приготовлению блюд из рыбы и морепродуктов.

Рыбный рынок «Москва — на волне» открылся в конце ноября в районе Косино-Ухтомский по адресу: Новоухтомское шоссе, дом 2 а (возле станций метро «Косино» и «Лермонтовский проспект»). Площадь двухэтажного здания составляет свыше 3,5 тысячи квадратных метров.

