Часы под елкой: Главархив — об идеях новогодних подарков прошлого века

Ручные, механические, заводные — в конце прошлого века универсальным подарком на Новый год могли быть часы. В преддверии праздничных каникул рассказываем о самых популярных моделях, которые когда-то можно было подарить, а сейчас — увидеть в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в разделе «Предметы эпохи».

Много декоративных и наручных часов 1960-1980-х годов хранит в своих фондах Главархив Москвы. У некоторых экспонатов есть своя уникальная история. Примечательны, например, механические командирские часы с дарственной надписью контр-адмиралу Георгию Костеву. О его судьбе подробнее расскажет виртуальная выставка «Жизнь, посвященная Военно-морскому флоту».

На виртуальной выставке есть аксессуары, стилизованные под XIX век. Это круглые мужские часы, выпущенные на Петродворцовом заводе «Ракета». Их дополняет цепочка и бархатный футляр.

Сам завод имеет большую историю. В 1721 году Петр I основал в Петергофе гранильную фабрику, где мастера работали с драгоценными камнями и придумывали украшения для интерьера и мебели. Именно здесь в 1930-х годах изготовили рубиновые звезды для башен Кремля. В 1954 году фабрику переименовали в Петродворцовый часовой завод.

Помимо круглых мужских часов на заводе выпускали и уникальную серию часов «Ракета». Ее создали в 1961 году и посвятили полету Юрия Гагарина в космос. А с 1962-го здесь производили женские и мужские наручные часы, а также будильники. В 1974 году на заводе установили первую в стране автоматическую линию для сборки часовых механизмов.

Еще один примечательный экспонат виртуального музея — фарфоровая композиция с изображением Спасской, Никольской и Беклимишевской башен Кремля. Здесь также можно найти заводные часы-ходики с кукушкой. Их изготовили в 1960-х годах на заводе «Маяк». Корпус часов и циферблат выточены из дерева и украшены резьбой из хвойных веток и шишек.

Завести ходики можно, опустив одну из гирек вниз, тогда каждый час из домика наверху будет вылетать кукушка. Часы с большими гирьками заводили один раз в неделю, а с маленькими — через каждые 24 часа.

