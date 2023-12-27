Финансовые новости: 27.12.2023, 18-08 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JRJB8 (ЗСД 01).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

27.12.2023 18:08

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 27.12.2023, 18-08 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 89.29) и диапазона оценки рыночных рисков (до 762.92 руб., эквивалентно ставке 31.25 %) ценной бумаги RU000A0JRJB8 (ЗСД 01)

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