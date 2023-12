Финансовые новости: Решение Совета директоров Банка России об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Решение Совета директоров Банка России об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций) | Банк России

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI