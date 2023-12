Финансовые новости: Принципы управления финансовыми продуктами: рекомендации Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России рекомендует финансовым организациям при разработке новых продуктов исходить из предварительного анализа потребностей клиентов, заранее оценивать возможные риски и информировать о них потребителей. Также предлагается проводить мониторинг качества продаж и удовлетворенности людей этими продуктами на всех этапах их жизненного цикла.

Это позволит разрабатывать финансовые продукты, которые нужны и понятны прежде всего клиенту. Человек сможет принимать взвешенные решения и делать осознанный выбор, ориентируясь на свои желания и финансовые возможности. Такой подход будет способствовать защите граждан и росту их доверия к финансовому рынку. Применение рекомендаций Банка России поможет развивать культуру и ответственность финансовых организаций и минимизировать продажу финансовых продуктов, не содержащих клиентской ценности. Фото на превью: Tsuguliev / Shutterstock / Fotodom

