Финансовые новости: Обновление системы Трейд Радар/MOEX Dealing

Уважаемые пользователи Трейд Радар/MOEX Dealing,

Для использования в промышленной среде доступно обновление десктоп-версии терминала Трейд Радар/MOEX Dealing v2.23.12.

Обновление можно загрузить с нашего FTP-сервера http://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/Dealing/Production/

В новой версии:

– реализованы доработки для поддержки переговоров с маклерами и отправки тикета в ТС Валютного рынка и рынка драгоценных металлов Московской биржи,

– добавлена новая база расчетов ACTUAL (известная также как Act/Act, Actual/Actual, Act/ISDA) в сделках МБК.

Версия не обязательна для установки – она необходима только пользователям, планирующим воспользоваться новым функционалом.

Ждем ваших отзывов!



