Финансовые новости: Какие правила ДКП лучше: новый номер журнала «Деньги и кредит»

Вышел из печати четвертый в 2023 году номер ежеквартального научного журнала Банка России «Деньги и кредит».

Шоки глобальной деловой активности и нефтяного рынка существенно влияют на экономику России, но масштабы этого влияния вовсе не постоянны. Даниил Ломоносов (РАНХиГС) показывает на основе построенной им модели, что после смены Банком России правила денежно-кредитной политики (ДКП) с управляемого валютного курса на таргетирование инфляции влияние таких шоков значительно снизилось. Различные правила ДКП и меры макропруденциальной политики, к которым прибегают регуляторы для сохранения финансовой стабильности, по-разному влияют на благосостояние населения. Мейлис Оразов (НИУ ВШЭ; ИЭП им. Е.Т. Гайдара), используя данные еврозоны, пытается выяснить, какого типа политику можно считать оптимальной с точки зрения повышения благосостояния экономических агентов и сглаживания экономических и финансовых шоков. Автор приходит к выводу, что оптимальна такая модификация ДКП, при которой центральный банк устанавливает ключевую ставку в зависимости не только от уровней инфляции и выпуска, но и от общего объема заимствований в экономике. Для борьбы с пандемией COVID-19 правительства многих стран прибегли к локдаунам, что можно считать особым режимом работы экономики. Но то, что было неожиданным в начале, со временем может становиться ожидаемым. Елисей Леонов (ИЭП им. Е.Т. Гайдара; РАНХиГС) показывает, как формирование у экономических агентов ожиданий возможного повторения пандемий и «особых режимов» ведет в долгосрочной перспективе к новому равновесию в экономике — с более низкими совокупным выпуском, потреблением и занятостью. С этими и другими статьями можно ознакомиться на сайте журнала.

