Финансовые новости: Банк России продолжает развитие функций управления данными и цифровизации бизнес-процессов Банка России (27.12.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

С 15 января 2024 года Банк России консолидирует функционал по управлению данными и совершенствованию своих бизнес-процессов в едином подразделении. Такое решение принято Советом директоров Банка России.

Вопросы, связанные с управлением данными, а также функции по проектному и процессному управлению в Банке России будут объединены с 15 января 2024 года в Департаменте данных, проектов и процессов. Это решение позволит повысить эффективность внедрения современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, в бизнес-процессы Банка России.

Департаменту небанковского кредитования будут переданы функции по регулированию и надзору в системе кредитной информации. Консолидация функций будет способствовать более эффективному развитию рынка.

Департамент управления данными и Департамент проектов и процессов будут упразднены в структуре регулятора с 27 апреля 2024 года.

Директор Департамента управления данными Алексей Луковников принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост 29 декабря 2023 года.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI