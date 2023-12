Студентки ЭФ НГУ завоевали больше всех медалей в соревнованиях по гимнастическому многоборью

Source: MIL-OSI Russian Language News

В зале аэробики УСОЦ НГУ прошел ежегодный турнир по гимнастическому многоборью среди представительниц прекрасного пола – учащихся СУНЦ и студенток НГУ.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменок, которые выступали по трем возрастным группам. Девушки выполняли пять упражнений за определенное время: отжимания, приседания, пресс, наклон-складка и прыжки через небольшой барьер. Победители определялись по наибольшей сумме всех результатов.

Призерами соревнований стали:

В возрастной группе 2005 г.р. и моложе:

1 место – Дарья Максимова (ЭФ)

2 место – Ирина Ярошенко (ЭФ)

3 место – Софья Баля (ЭФ) и Владислава Булавина (ГИ)

В возрастной группе 2003-2004 г.р.:

1 место – Анна Никулина (ФИТ), абсолютный победитель, результат 294 балла.

2 место – Татьяна Копылова (ФЕН)

3 место – Ольга Шишкина (ГИ)

В категории 2002 г.р. и старше:

1 место – Лидия Иордан (ЭФ)

2 место – Полина Гудкова (ГГФ)

3 место – Мария Парамонова (ФФ) и Ангелина Парфианович (ИФП)

Поздравляем девушек с отличными результатами и желаем дальнейших успехов на спортивном поприще. Благодарим преподавателей кафедры физвоспитания Анну Тимофееву, Анну Южакову и Екатерину Бодрову за организацию интересного турнира.

Все результаты на странице: https://vk.com/sport_nsu

