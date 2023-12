Строители монтируют главный пролет пересадочного моста на станции «Текстильщики» БКЛ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На будущем пешеходном мосту между станциями «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) и Таганско-Краснопресненской линии метро начали устанавливать главное пролетное строение. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Строители приступили к установке укрупненного блока пролетного строения пешеходного моста, который соединит станцию «Текстильщики» большого кольца с одноименной станцией фиолетовой ветки. Пролетное строение состоит из нескольких конструктивных элементов, монтаж которых будет выполняться поэтапно: так, первые 52 метра металлоконструкции будут установлены над железной дорогой на временные опоры при помощи гусеничного крана грузоподъемностью 750 тонн, далее предстоит выполнить семь этапов продольной надвижки. Ранее строители в стесненных условиях возвели три постоянные железобетонные опоры, две из которых — на фундаменте из буронабивных свай, а третья — на естественном основании», — отметил Андрей Бочкарев.

Мост длиной около 140 метров пройдет над железной дорогой и улицей Люблинской. Он соединит северный вестибюль станции БКЛ с вестибюлем станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии. Пересадочным узлом будут пользоваться более 20 тысяч пассажиров в утренний час пик.

Сейчас строители возводят монолитные конструкции лестничных сходов на станции метро. Уже готов монолит подземной части и лестницы, ведущей на станцию «Текстильщики» БКЛ. Параллельно идут работы по отделке фасадов схода. Их оформляют алюминиевыми сотовыми панелями — основные элементы дизайна станции большого кольца.

Продолжается устройство монолитных конструкций схода, который будет интегрирован с вестибюлем станции Таганско-Краснопресненской линии. С платформы действующей станции организуют лестничный сход, благодаря которому пассажиры смогут сделать пересадку по принципу «сухие ноги».

Общий объем монолитных работ на объекте составляет шесть тысяч кубических метров, вес металлического пролетного строения — более 630 тонн.

