Сотрудники «Роснефти» стали лучшими в разработке поисковой нейросети

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Робототехники уфимского научного института «Роснефти» стали победителями конкурса Национальной технологической инициативы Up Great «Экстренный поиск»*. Программисты разработали поисковую систему на основе искусственного интеллекта, которая автоматически выявляет местонахождение человека в труднодоступных местах при сложных погодных условиях. Нейросеть с высокой точностью определяет объекты и их координаты с высоты до 90 метров, и отображает их на электронной карте. Разработка команды признана лучшей среди 140 команд из 45 регионов России, а ее авторы получили денежный приз в размере 100 млн рублей.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов Стратегии «Роснефть–2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности и использованию прорывных научных подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке

Для решения задач по поиску объектов ИТ–специалисты использовали свое программное обеспечение и квадрокоптер, оснащенный камерами высокого разрешения. В систему были загружены топографические данные, включая фотоснимки, сделанные в разное время года и в различных погодных условиях. На создание основного технологического решения у команды ушло более двух месяцев. В финале конкурса нейросеть показала лучший поисковый результат, обнаружив 16 «пропавших» человек из 18.

На основе полученного опыта программисты планируют продолжить развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для решения производственных задач Компании. В частности, подобные решения могут найти применение в мониторинге объектов на месторождениях «Роснефти».

*Технологические конкурсы Up Great — открытые соревнования ведущих инженерных команд, участники которых ищут прорывные решения сложнейших технологических задач глобального масштаба. Технологические конкурсы Up Great реализуются в рамках Национальной технологической инициативы.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

27 декабря 2023 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI