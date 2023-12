Совет иностранных обучающихся СПбГАСУ: семестр высоких достижений

Source: MIL-OSI Russian Language News

Совет иностранных обучающихся СПбГАСУ подвёл итоги работы за первый семестр и поощрил активистов.

Эффективность деятельности Совета иностранных обучающихся (СИО) повышается из года в год, поэтому и в этом семестре активистам есть о чём рассказать. Председатель СИО Антония Ангелова сообщила, что представители СИО приняли участие во Всероссийском студенческом форуме «Многонациональная Россия» в Воронеже, Школе самоуправления в общежитиях Северо-Западного федерального округа в Петрозаводске, Международной исторической школе «Общая история как ресурс совместного развития России и стран-участниц Содружества Независимых Государств» в Киргизии, Всероссийском слёте межнациональных клубов в Москве.

Антония стала победителем ХIX Международного форума-конкурса студентов и молодых учёных «Актуальные проблемы недропользования» в номинации «Современные тенденции архитектуры». Магистрантки, заместители председателя СИО Сабринахон Солехзода и Айгуль Ораздурдыева вошли в число лауреатов конкурса в системе высшего образования «Студент года 2023». Студентка второго курса архитектурного факультета Мяхри Ниязова, студент четвёртого курса строительного факультета, руководитель клуба математики СИО Гаюр Мухидинов, Сабринахон Солехзода, магистрант автомобильно-дорожного факультета Муродали Ниёзов, Айгуль Ораздурдыева вошли в число лучших студентов из стран СНГ, отмеченных Правительством Санкт-Петербурга.

– Мы также организуем для студентов познавательные культурные мероприятия, которые позволяют не только отдохнуть, но и сплотить ребят. Всем понравились однодневный тур «Великий Новгород – истоки Руси», традиционное празднование Дня народного единства в стенах СПбГАСУ, – подытожила Антония.

Проректор по учебной работе Сергей Михайлов подчеркнул, что в СПбГАСУ многое делается по традиции, и это непременно приносит хорошие результаты.

– Активисты Совета иностранных обучающихся не только укрепляют традиции университета, но и закладывают и развивают свои. Новые проекты открывают для студентов новые возможности. Вы наилучшим образом представляете СПбГАСУ на различных всероссийских и международных площадках, вносите существенный вклад в престиж университета, и мы будем, как всегда, поддерживать ваши инициативы, – отметил он.

Сергей Владимирович напомнил, что СПбГАСУ занимает достойные позиции в международных рейтингах университетов. В текущем учебном году в университете обучается около 700 студентов из 64 стран мира. Число иностранных студентов продолжает постепенно расти. Успешно проведена международная аккредитация ряда образовательных программ. Разворачивается деятельность подготовительного отделения для иностранных граждан.

В числе награждённых почётными грамотами СПбГАСУ – руководитель клуба математики Гаюр Мухитдинов. Он закончил русскоязычную школу в Таджикистане, выступал на математических олимпиадах в составе сборной команды республики и не понаслышке знает, насколько сложно усваивать эту дисциплину многим студентам.

– Провожу занятия по математике для иностранных студентов-первокурсников, которым и так трудно даётся этот предмет, а тут ещё языковой барьер. Поэтому клуб набирает популярность, в нём занимается много ребят, в том числе онлайн, – поделился Гаюр.

Магистрант автомобильно-дорожного факультета Муродали Ниёзов работает в Совете иностранных обучающихся с первого курса бакалавриата. Он главный организатор всех мероприятий. Говорит, что пришёл сюда случайно, когда Антония Ангелова, тогда ещё заместитель председателя СИО, пригласила его сначала на молодёжный форум «Мы все разные, но мы вместе!», а потом и в свою команду.

– Уже на первом собрании совета я почувствовал удивительную, дружескую атмосферу, познакомился с активными ребятами. Совмещать общественные дела с учёбой мне несложно: все мероприятия мы проводим в вечернее время, поэтому для нас это ещё и полезный, интересный досуг. Сейчас развиваем клуб адаптеров, которые будут работать с иностранными студентами, тем самым снижая проблемы из-за языкового барьера. Набор в клуб продолжаем и ждём студентов со знанием английского и других языков, – рассказал Муродали.

