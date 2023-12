Собянин сообщил, что Москва помогла столичной молодежи создать 130 стартапов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В 2023 году участники городских программ развития молодежного технологического предпринимательства создали свыше 130 стартапов. Это в 2,7 раза больше, чем в 2022-м, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Для начинающих разработчиков в столице есть три масштабных проекта, например фестиваль для ИТ-специалистов «Лидеры цифровой трансформации», конкурс инновационных идей «Новатор Москвы», а также программа по развитию технологических стартапов «Академия инноваторов».

Некоторые команды участвовали сразу в нескольких проектах. Так, создатели платформы по поиску и бронированию креативных площадок «АртМосфера» и разработчики приложения для мониторинга внутренней отделки квартир Deep People победили в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации», а позже представили свои идеи в «Академии инноваторов».

«В этом году возрастной порог для участников премии “Новатор Москвы” снизили до 14 лет. В результате претендентом на победу стал 16-летний Даниил Макатров с инновационной системой анализа показателей игры хоккеистов YouChip. Он также поработал с наставниками в “Академии инноваторов”», — написал Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Всего в 2023 году в программах развития молодежного технологического предпринимательства приняли участие более 17 тысяч человек.

