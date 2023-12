Собаки, кошки и капуцин: каким животным помогали московские спасатели и пожарные в этом году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты Московского авиацентра, столичного Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах чаще всего приходят на помощь кошкам и собакам, но иногда в ней нуждаются и экзотические представители фауны.

Синхронные пловцы

В начале года спасатели станций «Кузьминки» и «Крымский мост» подарили вторую жизнь сразу двум собакам — псу породы басенджи, который провалился в полынью на Шибаевском пруду, погнавшись за утками, и собаке породы лаготто-романьоло по кличке Альф, который во время прогулки внезапно спрыгнул в воду на Фрунзенской набережной. Хотя название породы второго пса переводится как «озерная собака», это не помогло ему справиться с бедой без поддержки специалистов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Спасти рядового Барсика

В июле сотрудники пожарно-спасательного отряда № 204 столичного Пожарно-спасательного центра выехали в Полесский проезд. Под сайдинговой облицовкой здания застрял котенок. Было непонятно, под какой из многочисленных плиток спряталось животное. Специалист центра Кирилл Сорокин проявил находчивость: нашел в интернете аудиозапись с голосом мамы-кошки и включил ее на телефоне. Это помогло: мяуканье котенка стало громче и чаще. Так пожарные смогли определить его примерное местоположение и достали животное. Спасенный попал в добрые руки очевидца происшествия. Теперь котенка зовут Барсик и он живет в уютной квартире.

А месяцем ранее в службу 112 Москвы поступило сообщение о происшествии на проспекте Мира. В одной из квартир на первом этаже кошка застряла в оконном проеме. Хозяйка не смогла достать любимицу и вызвала спасателей, которые вызволили животное.

Зов джунглей

В октябре расчет пожарно-спасательного отряда № 205 выехал на улицу Маршала Катукова. Жильцы одной из квартир многоэтажного дома, недавно вернувшиеся из отпуска, нашли у себя змею. Пара обнаружила неожиданную гостью, распаковав чемодан. Пожарные аккуратно поймали рептилию и передали ее в центр реабилитации диких животных столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Спустя месяц поступил вызов на улицу Ясеневую. Из-за семейной ссоры домашний капуцин Мася начал нервничать и бросаться на людей. Обезьяна сидела на человеке и никого к нему не подпускала. Для того чтобы помочь москвичам, специалистам понадобилось объединить свои усилия. Пока сотрудник полиции отвлекал примата лакомством, пожарный в полной экипировке, включая шлем и краги, поймал Масю и посадил животное обратно в вольер.

Взяли шефство над спасенными

В августе спасатели авиацентра помогли котенку, провалившемуся в глубокую узкую яму. Затем специалисты отвезли животное в ветеринарную клинику. Там котенку ввели лекарства. Врачи порекомендовали отогревать и отпаивать малыша, пока он не придет в себя, а затем вновь привезти его к ним. Работники авиацентра забрали подшефного в подразделение, отогрели его, дали еды и воды. К счастью, утром котенок почувствовал себя лучше, и водитель Алексей Мологонцев отвез его обратно в клинику. Там найденыша обследовали, сделали ему все необходимые прививки.

Алексей пожалел малыша и несмотря на то, что у него дома уже был кот, оставил спасенного котенка у себя. По его словам, сейчас это здоровый котяра по кличке Анубис, который абсолютно счастлив в новом доме.

В службе поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиацентра несколько месяцев живет котенок апельсинового цвета. Маленький рыжий комочек пришел к спасателям, которые не смогли оставить хвостатого в беде и подарили ему дом.

Кто-то из специалистов зовет четвероногого друга Рыжиком за соответствующую окраску шерсти, кто-то — Руфусом, что с древнегреческого также означает «рыжеволосый».

Начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Александр Панормов считает, что животное само выбирает себе дом.

«Рыжик однозначно остановился у нас. Он помогает ребятам восстановиться после вызовов, поднимает настроение своим мурлыканьем и лаской, с нетерпением ждет возвращения дежурной смены и встречает спасателей, помахивая своим рыжим хвостом», — говорит Александр.

Свой талисман появился в этом году и у сотрудников Пожарно-спасательного центра Москвы. В октябре работники пожарно-спасательного отряда № 312 возвращались с профилактических мероприятий, когда заметили прямо на проезжей части исхудавшего черного котенка.

Пожарные остановились, подняли малыша и обнаружили, что он сильно испуган, а его передняя лапка травмирована. Тогда они приняли решение забрать котенка в отряд.

Заместитель начальника отряда Роман Кирсанов отвез спасенного в ближайшую ветеринарную клинику. Врач сообщил, что это полуторамесячная кошечка, которую, скорее всего, сбила машина. Котенка оставили в подразделении и занялись лечением: малышке потребовалась операция на лопатке, которую успешно провели в ветклинике.

За абсолютно черный окрас и большие глаза янтарного цвета кошечка получила кличку Багира. Как любой ребенок, она много играет и шалит, любит лежать на ручках и мурлыкать, активно перемещается по зданию пожарно-спасательного отряда. Ест она много и с большим удовольствием, а каждый работник отряда обязательно уделяет ей хоть немного внимания.

Вовремя понять, что животному нужна помощь, и правильно ее оказать

Операторы службы 112 довольно часто принимают вызовы с сообщениями о братьях наших меньших, которым требуется помощь. Питомцы болеют, убегают из дома, забираются на большую высоту или застревают в узких пространствах — одним словом, попадают в непредвиденные ситуации.

Секретами заботы о питомцах делится Анна Русанова — специалист по приему и обработке экстренных вызовов и ветеринарный врач по образованию.

Главное, что нужно сделать каждому любителю домашних животных перед приобретением питомца, — это оценить свои возможности. Будь это кошка, собака или кто-то более экзотичный, необходимо изучить особенности содержания и питания будущего члена семьи, болезни, которым он может быть подвержен, периоды активности. К примеру, шиншиллы не переносят жару, еноты очень любопытны и им нужно личное пространство, а водных черепах нельзя выгуливать на полу.

«Надо осознавать, что вы принимаете на себя ответственность, заводя домашнее животное. Неважно, на три года или 15–20 лет. О питомце надо заботиться, воспитывать его, а при необходимости лечить», — подчеркивает Анна.

К сожалению, не каждый владелец умеет правильно оказывать помощь домашнему животному. Иногда хозяева даже не подозревают, что у любимца может быть своя отдельная аптечка, не знают, что в ней должно быть.

Универсальных советов насчет лекарств нет, говорит Анна Русанова. Если хозяин впервые дает животному какой-то препарат, он может ошибиться с дозировкой. Поэтому в каждом отдельном случае необходимо советоваться со специалистом, который наблюдает питомца.

Животные не могут рассказать, что и где болит, как долго и почему это происходит. Понять, что питомцу нужна помощь, можно по его поведению. Если есть проблемы с пищеварением, животное не ест, отказывается от воды, издает непонятные звуки, похожие на кашель — при любом изменении привычных повадок стоит обратиться к врачу.

Еще один показатель, что с животным что-то не так, — повышение температуры. При этом в нормальном состоянии температура тела кошек и собак — 38–39 градусов.

«Собаки переносят повышение температуры не совсем так, как человек. Горячий нос в данном случае не показатель. Обычно пес отказывается от еды, постоянно лежит, не играет. Заметили это — лучше измерить температуру и, если это нужно, обратиться к врачу. Чем раньше, тем лучше, потому что ее повышение может быть одним из признаков опасного пироплазмоза — болезни, переносчиком которой являются клещи. Это заболевание, которое крайне важно ловить на ранней стадии», — разъясняет Анна.

Бывает, что животные получают травмы, например при падении с высоты или в дорожно-транспортном происшествии.

«У нас ДТП. Я водитель. Сбил собаку. Хозяин с двумя собаками подходил к переходу, и одна из них, что была без поводка, выскочила на проезжую часть. Собака жива. Как нам ей помочь? К ней можно прикасаться, перемещать ее, чтобы она не лежала близко к дороге?» — спрашивал мужчина, позвонив в службу 112 Москвы.

Как отмечает Анна, в подобных случаях животное необходимо самостоятельно транспортировать в ветеринарную клинику. Но чтобы не навредить ему, нужно аккуратно переместить зверя на любую жесткую поверхность — кусок плотного картона, твердый пластик или дерево — и обеспечить его неподвижность.

Для собаки любой породы опасность может представлять лифт, для кошек — приоткрытое окно. Если владельцы будут пренебрегать правилами безопасности, это может привести к серьезным последствиям. Например, в лифт собака должна заходить вместе с хозяином, рядом и на коротком поводке. А для кошек необходимо купить специальную сетку на окно — она прочная, плотно крепится к раме и ее непросто повредить.

Чтобы домашние любимцы как можно реже нуждались в помощи ветеринаров и спасателей, специалисты настоятельно рекомендуют не забывать о простых правилах. Не спускайте животных с поводка вне специальных площадок для выгула, закрепите на ошейнике собаки адресник с вашими контактами, максимально ограничьте доступ животного к потенциально опасным местам в доме и в подъезде, не разрешайте питомцам поднимать еду и другие предметы с земли во время прогулок. Соберите и храните аптечку для любимца в доступном месте, по возможности пройдите курсы по оказанию помощи животным.

