Сергей Собянин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»

Сергей Собянин исполнит мечты троих детей в рамках акции «Елка желаний». Мэр Москвы снял с установленной во Владимирском зале Большого Кремлевского дворца елки три открытки в виде шаров, на которых они написаны.

Мальчик Сергей попросил о подарке-сюрпризе. «Конкретно ничего не указано, но подумаем, что может быть для него сюрпризом», — сказал Сергей Собянин.

Второй шар на елке желаний подписан 16-летним подростком из Луганской Народной Республики по имени Дмитрий, который мечтает об электрогитаре. Семилетний Натаван хочет получить в подарок синтезатор.

«Обязательно исполним все желания», — отметил Мэр Москвы.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. Организатор проекта — российское движение детей и молодежи «Движение первых».

Благодаря акции дети в возрасте от трех до 17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году.

Стать Дедом Морозом и исполнить мечты ребят может каждый, ехать к елке необязательно. Достаточно зайти на сайт проекта, указать регион, категорию и стоимость подарка. После этого нужно из списка выбрать желание и отправить подарок самостоятельно или с помощью организаторов проекта.

Акция «Елка желаний» продлится до конца февраля 2024 года.

