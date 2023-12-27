Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Government – Правительства Москвы –
Городскую усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«В ноябре инвестор арендовал часть исторического здания по программе сохранения объектов культурного наследия. В рамках нее инвестор получит льготную ставку аренды с условием восстановления постройки», — написал Мэр Москвы.
Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin
Остальные помещения усадьбы Шубиных находятся в частной собственности, но по условиям договора фасады объекта будут отреставрированы целиком.
Программа работает в столице более 10 лет и выгодна всем: город преображается, а бизнес после проведения реставрации может пользоваться недвижимостью по символической цене.
По льготной программе полностью завершены реставрационные работы уже на 22 объектах культурного наследия.
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.