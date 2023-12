Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило ESG-рейтинг МКБ на уровне ESG-II(с)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило ESG-рейтинг МКБ (Московского кредитного банка) на уровне ESG-II(с).

В МКБ эффективная система риск-менеджмента, предполагающая взвешенный подход к управлению социальными, экологическими и другими рисками.

У банка есть сертификаты Ecogreenoffice по трем крупнейшим зданиям в собственности. В 2023 году МКБ подтвердил соответствие принципам концепции «Зеленые здания», в рамках которой проводил мероприятия по повышению энергоэффективности, сокращал собственные выбросы и потребление бумаги. Так потребление бумаги снизилось в 2 раза в 2022 году по сравнению с 2018 годом.

Агентство умеренно позитивно оценивает социальный и блок по корпоративному управлению. По словам аналитиков, сотрудникам МКБ предоставляют достойные условия труда. Вне зависимости от стажа работы и местонахождения офиса, в банке действует программа «Добросервис». Это круглосуточная поддержка юриста, психолога, врача телемедицины и финансового консультанта, которую может получить любой сотрудник.

В МКБ проводят обучающие тренинги по различным темам на регулярной основе для сотрудников. Есть также образовательные проекты для школьников и пенсионеров.

Агентство положительно оценивает степень информационной открытости банка с точки зрения устойчивого развития: банк ежегодно публикует на своем корпоративном сайте информацию о деятельности в области устойчивого развития.

