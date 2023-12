Работать во благо своей страны: как россияне понимают патриотизм

Source: MIL-OSI Russian Language News

Что, по мнению россиян, значит быть патриотом, выяснили социологи в ходе всероссийского опроса населения. Он был проведен Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в декабре 2023 года. Большинство респондентов (74%) считают, что для того, чтобы быть патриотом, нужно просто любить свою страну. Другие популярные ответы — это работать во благо и ради процветания своей страны (28%) и защищать ее от любых нападок и обвинений (27%).

18% опрошенных ответили, что быть патриотом — значит считать, что твоя страна лучше, чем другие страны, и столько же полагают, что патриот должен защищать ее. Чтобы обеспечить стране достойное будущее, нужно стремиться к изменению положения дел, считает 17% респондентов. Быть патриотом — это означает также помогать нуждающимся и работать для процветания своего города или села, ответили по 16% респондентов. В целом результаты опроса не сильно отличаются от данных за прошлый год, отмечают социологи. Однако в 2023 году заметно (на 6 п.п.) выросли доли тех, кто полагает, что патриот должен стремиться к изменению положения дел ради достойного будущего, работать во благо страны в целом или своего населенного пункта в частности. Опрошенные, испытывающие гордость за свое российское гражданство, чаще видят патриотизм в том, чтобы любить свою страну, считать ее лучше других и защищать от любых нападок и обвинений.

«В 2022 году произошли серьезные изменения в общественных настроениях, и год спустя мы можем видеть, что позитивные тенденции оказались достаточно устойчивыми. Доли тех, кто считает, что в стране преобладает сплоченность и согласие, ощущает гордость за свое российское гражданство, повысились в прошлом году до рекордных значений и к текущему моменту остались практически неизменными. Интересно, что на фоне возросшей общественной консолидации образ патриота в глазах опрошенных становится более проактивным: опрошенные чаще говорят о том, что патриотичный человек должен вовлекаться в конструктивную преобразовательную деятельность — стремиться к достойному будущему, действовать на благо своего города и страны».

