Профили трех императриц: клад серебряных монет XVIII века передадут в музейный фонд

Столичные археологи подготовили к передаче в фонд Музея Москвы клад серебряных монет XVIII века. Он был найден в 2022 году во время археологических работ в районе Китай-города. За год его отреставрировали и описали.

«Найденные 28 серебряных монет хоть и представлены в мелких номиналах от пяти до 25 копеек, однако сумму составляют внушительную. На эти средства москвичу XVIII века можно было безбедно прожить неделю. Но ценны они еще и тем, что на аверсах вычеканены профили трех русских императриц эпохи дворцовых переворотов. На большинстве из них красуются изображения Елизаветы Петровны и Екатерины II, а на одной можно разглядеть Анну Иоанновну. Самая поздняя из монет относится к 1787 году», — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Как предполагают специалисты, спрятаны накопления были во время правления Екатерины Великой. В какой-то период серебряные деньги с профилями всех трех правительниц были в ходу одновременно.

После извлечения находок из земли их очистили и сфотографировали. Затем начался длительный процесс реставрации. Монеты долгое время пролежали в грунте, подвергаясь агрессивному воздействию среды. При помощи химических составов специалисты расчистили их поверхность. После этого монеты покрыли средствами, защищающими металл. Сейчас реставрация клада полностью завершена.

Вероятно, этими монетами расплатились с кем-то из мастеров, принимавших участие в городском строительстве. А тот припрятал деньги на черный день. Стоит отметить, что при Екатерине Великой в Москве было построено множество великолепных зданий, которые сейчас являются признанными объектами культурного наследия.

Это Сенатский дворец, предназначавшийся для проведения собраний дворянства Московской губернии (Кремль, корпус № 1), здание Московского университета на Моховой (дом 9, строение 1), Екатерининский дворец — дворцово-парковый комплекс, построенный для Екатерины II на месте императорского дворца Анненгоф в 1773–1796 годах (1-й Краснокурсантский проезд, дом 3/5). Также по повелению императрицы в 1776 году на юге Москвы был заложен дворцово-парковый ансамбль «Царицыно».

Столичные археологи нередко находят нумизматические клады в центре Москвы. В 2018–2019 годах на Долгоруковской улице был обнаружен клад серебряных и медных монет времен Николая II, а во время археологических исследований на Ильинке в 2022 году удалось найти 11 монет времен Павла I. Все они отреставрированы и находятся на стадии передачи в музейный фонд.

Прятать небольшие капиталы на черный день москвичи предпочитали в кожаных кошелях или же в кубышках — небольших чернолощеных сосудах с узким горлом, которые можно было закопать в потаенном месте. Подобные хранилища археологи находили при раскопках в Зарядье, на Ордынке, Манежной площади, в Вознесенском переулке.

За последние 12 лет археологические коллекции города пополнили 100 тысяч находок. Каждый из старинных предметов отражает частичку истории Москвы и рассказывает о жизни и традициях целых поколений москвичей. Любые археологические работы и исследования на территории города проводятся под контролем столичного Департамента культурного наследия.

