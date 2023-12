При поддержке «Роснефти» в Москве проходят показы ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на Хуторе»

Source: MIL-OSI Russian Language News

При поддержке «Роснефти» с 22 декабря по 7 января во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве проходят показы ледового представления Татьяны Навки «Вечера на хуторе» по мотивам произведений Н.В. Гоголя.

Красочное мультимедийное шоу на льду «Вечера на Хуторе» переносит зрителя в фантастический мир повестей Н.В. Гоголя и погружает в атмосферу зимних забав и рождественских гуляний времён Екатерины II. История любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане превращается в настоящий праздник на льду с танцами и акробатическими номерами, песнями и шутками, мистикой и ярким народным колоритом.

В спектакле блистают звёзды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы, среди которых – автор идеи, режиссёр и генеральный продюсер проекта Татьяна Навка, Пётр Чернышев, Камила Валиева, Анна Щербакова, Аделина Сотникова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие именитые фигуристы.

«Роснефть» активно поддерживает значимые события и явления российской культурной жизни. Компания выделяет средства на проекты, которые определяют культурный облик страны и влияют на национальную идентичность. Среди таких проектов – поддержка Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича, хора Сретенского монастыря, проекта «Белый Пароход» и многое другое.

