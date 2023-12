Представители ГУУ вошли в оргкомитет Года семьи в России

Source: MIL-OSI Russian Language News

23 декабря 2023 года Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании организационного комитета по проведению Года семьи в России. В комитет в числе прочих вошли Губернатор Новгородской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Социальная политика», выпускник Государственного университета управления Андрей Никитин и руководитель московского отделения Всероссийской общественной организации поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз отцов», директор Центра проектного менторства ГУУ Алексей Чегодаев.

В оргкомитет также вошли: Заместитель Председателя Правительства РФ (председатель организационного комитета) Татьяна Голикова, заместитель Руководителя Аппарата Правительства РФ Ольга Кривонос, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко и другие.

На установочном заседании оргкомитета была определена стратегия действий, озвучен план работ и утверждён логотип Года семьи.

В процессе обсуждения Андрей Никитин обратил внимание на необходимость расширения запланированных федеральных мероприятий за пределы столицы: «Важно чтобы люди в других городах наполнились смыслами семейных ценностей, поделились своим пониманием семьи и примерами своего образа жизни».

Алексей Чегодаев поделился впечатлениями от масштабов задуманного оргкомитетом: «Нам предстоит огромная работа. Настоящее служение по продолжению формирования культуры семьи в России. Поразило огромное количество мероприятий, в которые надо будет включиться. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Ольга Баталина представила нам план работ, состоящий из 89 пунктов. Также был утверждён логотип Года семьи, который наш «Союз отцов» начнёт использовать одним из первых в самом скором времени».

Желаем выпускнику и сотруднику ГУУ плодотворной работы в составе представительного оргкомитета.

