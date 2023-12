Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город стремится дать возможность каждому человеку, независимо от возраста или состояния здоровья, почувствовать новогоднее волшебство. Сложно найти праздник, который объединял бы людей так же, как Новый год. Он дарит веру в чудо, что очень важно как для взрослых, так и для детей.

Волшебство новогоднего настроения имеет особое значение для детей, в том числе для ребят с особенностями здоровья. Атмосфера волшебства, ожидание чуда, подарки, общение — все это положительно влияет на их самочувствие.

«Праздники играют большую роль в формировании положительных воспоминаний. Участвуя в мероприятии, которое соответствует их индивидуальным особенностям, ребята чувствуют себя частью общества, развивают навыки общения, обретают уверенность», — рассказывает педагог дополнительного образования особого семейного центра «Дом детей» Анастасия Санникова.

В особых семейных центрах создают новогоднюю атмосферу еще в первых числах декабря (наряжают елки, украшают помещения игрушками и гирляндами). Специалисты стараются подарить воспитанникам волшебство главного зимнего праздника. Первый шаг в организации мероприятия — тщательное планирование. Важно учесть индивидуальные потребности каждого ребенка, создать максимально комфортные условия.

Педагог-организатор особого семейного центра «Дом детей» Мария Ликас отмечает, что детям необходимо ощущать вовлеченность в процесс. Интерактивные элементы позволят им активно участвовать в мероприятии.

Подарки, которые Дед Мороз достанет из мешка, заранее определяют родители ребенка и рекомендует медицинская служба. Некоторые продукты могут вызвать аллергию, а игрушки, хлопушки и фейерверки — непредсказуемую реакцию ребят с особенностями здоровья. Зоны для отдыха и игр лучше разделить: так у детей будет возможность побыть в тишине и избежать перенапряжения. Можно организовать специальное помещение с сенсорными игрушками, разнообразными текстурами и материалами, чтобы дети могли снять стресс и расслабиться. Эти правила стоит соблюдать и дома.

Учитель-дефектолог реабилитационно-образовательного центра № 105 Мария Федотова уверена, что торжество пройдет без лишнего стресса и для детей, и для родителей, если учесть возраст воспитанников, их интересы, предпочтения.

«Стоит помнить, что не нужно стараться успеть все: слишком много впечатлений — тоже плохо. Из-за большого количества эмоций ребенок быстро устанет, а праздничное настроение сменится раздражением. Если ребенок маленький, не стоит ожидать полуночи, лучше вовремя уложить его спать. Вряд ли малыш оценит бой курантов, а вот то, что волшебство в полночь не произойдет, заметит точно. Пусть дети спокойно спят ночью, а подарки от Деда Мороза они увидят утром под елкой», — советует Мария Федотова.

Стоит обратить внимание и на дни после праздника. Длинные выходные, следующие за новогодним торжеством, могут пугать особенных детей неизвестностью. Специалисты столичных реабилитационных центров рекомендуют заранее продумать распорядок каждого дня и включить в него ритуалы и соблюдение режима, чтобы уменьшить страхи, снизить стресс и перевозбуждение нервной системы.

Лучше всего, чтобы такие обязательные дела создавали новогоднее настроение. Например, это может быть распаковка необычного адвент-календаря. Пусть ребенок каждый день достает из ячейки задание от Деда Мороза, которое необходимо выполнить и получить за это вознаграждение. В послании могут быть разные просьбы: убрать игрушки в своей комнате или решить несколько примеров — их выбирают родители.

Кроме того, полезно будет каждый день вместе с ребенком мастерить новогоднее украшение. Оно сделает дом уютнее, а процесс его изготовления позволит развить воображение, внимание, моторику. На пользу пойдет просмотр новогодних фильмов и чтение сказок, которые создают настроение и волшебную атмосферу.

Яркий и веселый праздник необходим не только детям, но и взрослым. В столичных социальных домах, где находятся люди с ментальными особенностями, нуждающиеся в регулярном уходе и поддержке, специалисты тоже украшают помещения, продумывают программу праздничного концерта.

«Выбирая репертуар для концертов, мы стараемся брать ритмичные, веселые и подвижные композиции. Чтобы каждый мог подпевать, хлопать в такт. Среди зрителей присутствуют и слабослышащие люди, поэтому стараемся делать акцент на красочности костюмов, образов и декораций», — рассказывает Лариса Зверева, культурный организатор социального дома «Вешняки».

Главная задача специалистов — помочь людям с ментальными особенностями адаптироваться в обществе, вести разнообразную и интересную жизнь. Подопечные социальных домов поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, сочиняют стихи и демонстрируют свои достижения на концертах.

Лариса Зверева отмечает, что жители социального дома «Вешняки» регулярно выступают на сцене. Акценты делают на их сильных сторонах: те, у кого есть слух и голос, поют, а кто-то предпочитает танцевать. Слабослышащие и неговорящие подопечные тоже задействованы. Они участвуют в постановках — играют эпизодические роли на сцене. «Необходимо все время хвалить участников, даже за незначительные успехи, это повышает самооценку и уверенность в собственных силах», — подчеркивает специалист.

Если один из членов семьи имеет особенности здоровья, к организации праздника дома тоже необходимо отнестись ответственно. Тренер школы родственного ухода, преподаватель Института дополнительного профессионального образования Ирина Швецова подчеркивает, что каждая ситуация индивидуальна, но есть общие правила, которые помогут создать теплую атмосферу.

Важно выстроить программу праздника таким образом, чтобы человек с особенностями здоровья ощущал себя равным остальным. На этапе подготовки к торжеству его стоит попросить присоединиться и помочь. Так он сможет поделиться идеей, дать совет или принять активное участие. Необходимо прислушиваться к его мнению.

Если в семье существует традиция приглашать гостей, не стоит отказываться от нее. Во время общения не нужно акцентировать внимание на проблемах со здоровьем близкого. Чтобы он чувствовал себя комфортно, надо помочь ему подготовиться: сделать прическу, подобрать наряд.

Можно устроить небольшой домашний концерт или театральное представление. Если состояние здоровья близкого человека позволяет, пусть он станет ведущим или выступит с первым номером, а затем подтянутся все остальные.

«Важно показать родственнику, что праздник устроили не для него, что он органично вписался в общее веселье. Для многих людей с ограниченными возможностями здоровья большой радостью будет просто вместе с родными и близкими и под бой курантов загадать желание», — советует Ирина Швецова.

Для взрослых людей с ментальными особенностями в Москве функционирует 17 социальных домов и два геронтопсихиатрических центра. Обратиться за консультацией можно круглосуточно по телефону горячей линии координационного центра по вопросам стационарного социального обслуживания в Москве: +7 495 276-11-55, также обращение можно направить по электронной почте: socialdom@mos.ru.

Московские особые семейные центры оказывают поддержку семьям, где воспитываются дети с тяжелыми множественными нарушениями развития и ментальными особенностями. Сейчас в столице их пять: центр имени Г.И. Россолимо, центры «Семь-Я», «Формула роста», «Роза ветров» и «Дом детей». При возникновении вопросов, связанных с воспитанием детей с особенностями развития, родители всегда могут обратиться к их специалистам.

Всего в системе социальной защиты города действует восемь реабилитационно-образовательных и 10 реабилитационных центров, в которых дети и взрослые москвичи с инвалидностью могут пройти комплексную реабилитацию. Подробная информация о работе каждого центра представлена на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Для прохождения курса реабилитации в учреждениях города необходимо обратиться в территориальный центр социального обслуживания по месту жительства либо напрямую в учреждение.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI