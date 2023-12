Поменять колесо, зарядить аккумулятор: как дорожный патруль ЦОДД помогает водителям на столичных дорогах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более 41,2 тысячи раз помощь водителям на столичных дорогах в 2023 году оказал дорожный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Экипажи ежедневно патрулируют улицы и помогают участникам дорожного движения в случае аварии или поломки машины.

«Обеспечивать безопасность дорожного движения в городе — одна из приоритетных задач, которую поставил Мэр Москвы. С 2017 года в столице работает дорожный патруль ЦОДД. 30 экипажей круглосуточно патрулируют город и приходят на помощь водителям. В 2023 году сотрудники патруля помогли на дороге более 41 тысячи раз», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Более 18 тысяч раз экипажи помогли москвичам при аварии и свыше 650 раз — при поломках, например поменять колесо или зарядить аккумулятор. Кроме того, почти шесть тысяч раз специалисты регулировали дорожное движение.

Основная функция патруля с первых дней его работы — поддержание бесперебойного движения в городе и сохранение стабильно высокой пропускной способности дорог. Каждый сотрудник может помочь регулировать движение на проблемных перекрестках, при проведении городских мероприятий, а также при авариях, которые ограничивают проезд. Зимой патрульные буксируют грузовые автомобили, застрявшие на дорогах во время сильных снегопадов. За сутки в непогоду они вытягивают до 200 большегрузов.

Дорожный патруль не выезжает на вызовы. Его машины двигаются по маршрутам и помогают тем, кто встретился им на пути. По поручению ситуационного центра ЦОДД они могут выехать на аварии или чрезвычайные происшествия.

Впервые ярко-зеленые патрульные машины появились на улицах города в 2017 году. Тогда в автопарке их было пять, сегодня уже 57. Это легковые автомобили, грузовые фургоны и пикапы. На крыше каждого установлены проблесковые маячки желтого цвета.

Помимо стандартного набора (огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки) у экипажа есть буксировочные тросы, бустеры для запуска двигателя, конусы, домкрат, огнетушитель увеличенного объема, бланки европротокола. Аптечки дополнены спасательными покрывалами, кровоостанавливающими и антисептическими средствами, а также перевязочными материалами.

Работники патруля приходят на помощь даже в тех ситуациях, которые напрямую не связаны с транспортом. Им приходилось спасать животных, участвовать в тушении пожара и помогать потерявшимся детям.

