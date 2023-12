Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Политехнический университет является активным участником проекта «Центры компетенций» платформы «Россия — страна возможностей», в рамках которого студенты могут оценить свои гибкие навыки и использовать возможности, предоставляемые университетом и платформой, для их совершенствования и повышения конкурентоспособности в современном обществе.

По итогам состоявшейся профессионально-общественной аккредитации тринадцати образовательных программ Института промышленного менеджмента, экономики и торговли впервые в России участие студентов в проекте «Центры компетенций» стало одним из критериев внешней независимой оценки качества образовательной деятельности и подготовки выпускников.

«Наш университет системно подходит к формированию, развитию и оценке надпрофессиональных компетенций, — отметила и. о. проректора по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова. — Запрос на подготовку специалиста, обладающего не только профессиональными, но и гибким навыками, продиктован временем и рынком труда. Результат очевиден — наши выпускники легко адаптируются и быстро находят себя в профессии».

«При проведении профессионально-общественной аккредитации образовательных программ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого эксперты Союза „Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата“ впервые при расчёте критерия „Успешное прохождение выпускниками образовательной программы процедуры независимой оценки квалификации“ учли проведение независимого оценивания надпрофессиональных компетенций студентов выпускного курса в рамках проекта „Центры компетенций“ АНО „Россия — страна возможностей“, — рассказала вице-президент Союза „Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата“ Елена Желтухина. — Почему наши эксперты приняли такое решение? Во-первых, потому что не могли не отметить положительный опыт взаимодействия Политехнического университета с президентской платформой „Россия — страна возможностей“ в рамках проекта „Центры компетенций“, результатом которого является возможность у студента независимо оценить свои компетенции в лидерских и управленческих областях, что сделает в дальнейшем его более сильным и конкурентоспособным на рынке труда. И, во-вторых, потому что профессионально-общественная аккредитация — это гибкий инструмент, позволяющий выявлять сильные стороны и зоны риска, адекватно ставить задачи и двигать систему образования вперед».

«Обучение в Политехническом университете на направлении „Гостиничное дело“ открыло передо мной мир индустрии гостеприимства и туризма, — поделился выпускник СПбПУ Артём Ли. — Уровень профессиональных компетенций, полученных в вузе, качество подготовки, заинтересованность в получении новых знаний и стремление к развитию помогли мне достаточно быстро найти свою нишу в этой сфере. Я пришел в отрасль с дипломом бакалавра летом 2023 года, сейчас я руковожу службой приёма и размещения отеля Hilton Saint Petersburg Expoforum. В будущем я вижу себя генеральным менеджером отеля. Поэтому продолжаю обучение в магистратуре СПбПУ, что дает мне возможность общения с интереснейшими людьми, профессионалами своего дела».

«Позиционирование системы оценки надпрофессиональных компетенций АНО „Россия — страна возможностей“ как инструмента внешней независимой оценки качества образования — важный шаг вперёд на пути к признанию российским профессиональным сообществом результатов оценки сформированности гибких навыков выпускников и выдаваемых документов по её итогам — паспортов компетенций, — отметила директор Центра оценки и развития компетенций СПбПУ Елена Зима. — И паспорт компетенций может стать „путёвкой в жизнь“ для таких целеустремленных студентов, как Артём Ли».

Руководитель проекта «Центры компетенций» АНО «Россия — страна возможностей» Игорь Жуковский обратил внимание на востребованность результатов диагностики компетенций в профессиональных сообществах: Диагностика компетенций студентов позволяет не только сократить издержки работодателя на поиск и наём наиболее подходящего сотрудника под имеющиеся задачи, но и даёт возможность работодателям влиять на качество образовательного процесса: выход на рынок выпускников, которые соответствуют профилям компетенций, ожиданиям работодателей, резко повышает эффективность экономики в целом и эффективность деятельности отдельных предприятий и организаций. Важно, что включение результатов диагностики компетенций в инструментарий независимой оценки качества образования уже происходит, и мы признательны Санкт-Петербургскому политехническому университету за активное включение в этот процесс .

Все выпускники ИПМЭиТ, завершающие обучение в этом учебном году по образовательным программам, прошедшим профессионально-общественную аккредитацию, вместе с дипломом получат паспорта надпрофессиональных компетенций.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI