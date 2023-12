Олимпиада Open Doors: подведены первые итоги

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Политехнический университет — активный участник ассоциации «Глобальные университеты» и реализуемой ею международной олимпиады Open Doors . В этом году Политех выбрали 64 победителя из 27 стран: 44 магистра и 20 аспирантов.

Впервые олимпиаду провели в 2017 году. За это время число талантливых иностранных студентов, которые решили учиться в Политехе, выросло с трёх до 82.

Open Doors — уникальный проект по популяризации и продвижению российского высшего образования и науки, который направлен на привлечение в Россию талантливой иностранной молодёжи. Благодаря этому уже три миллиона представителей двухсот стран узнали о российских учёных, научных проектах, университетах, культуре и городах. В интеллектуальных соревнованиях участвовали 350 000 человек для поступления в российские вузы (магистратура и аспирантура). Пять тысяч победителей и призёров получили квоту Правительства РФ на обучение. В этом году на первый отборочный этап олимпиады зарегистрировались более 67 000 участников из 190 стран.

Open Doors проводится по 14 профилям: «Бизнес и менеджмент», «Инженерия и технологии», «Биология и биотехнологии», «Клиническая медицина и общественное здравоохранение», «Химия и науки о материалах», «Компьютерные науки и науки о данных», «Лингвистика и современные языки», «Политические науки и международные отношения», «Математика и искусственный интеллект», «Науки о Земле», «Образование и психология», «Физико-технические науки», «Экономика и эконометрика», «Урбанистика и гражданское строительство».

Мероприятие проходит на русском и английском языках по двум трекам. В треке магистратуры участники оформляют портфолио, потом решают олимпиадные задания. В треке аспирантуры добавлено интервью с потенциальными научными руководителями.

Олимпиада Open Doors вошла в шорт-лист премии Российского общества «Знание» , которая учреждена для признания достижений деятелей просвещения, педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и просветительских проектов.

Лучший просветительский проект по версии «Знание.Премия» определяется по результатам народного онлайн-голосования, которое проводится через социальную сеть ВКонтакте. Активное участие в голосовании позволит талантливым иностранным абитуриентам получить стипендию на обучение в магистратуре и аспирантуре в ведущих российских университетах!

Как проголосовать, написано в официальной группе в ВК и в телеграм-канале .

