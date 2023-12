НИУ ВШЭ и ФК «Спартак-Москва» заключили соглашение о сотрудничестве в научно-образовательной сфере

Source: MIL-OSI Russian Language News

«У ФК “Спартак” и ВШЭ за последние годы накоплен значительный опыт сотрудничества. Многие наши магистранты и слушатели проходили в “Спартаке” практики и стажировки, работают в команде на штатной основе. Топ-менеджеры “Спартака” выступают в университете с мастер-классами. Незабываемыми для выпускников Вышки являются посещения домашней арены клуба, которая трижды признавалась лучшим стадионом страны. Уверен, что соглашение о сотрудничестве откроет новый этап взаимодействия великого футбольного клуба и одного из лучших молодых университетов мира. Для меня как болельщика ФК “Спартак” с 45-летним стажем особая честь подписать данное соглашение», — отметил директор ВШЮА НИУ ВШЭ Дмитрий Кузнецов.

Стороны также будут сотрудничать в рамках программ дополнительного профессионального образования в области спортивного менеджмента и права. Представители футбольного клуба примут участие в оценке качества подготовки специалистов в данной области в НИУ ВШЭ. Университет и клуб будут проводить совместные конференции, круглые столы, мастер-классы и другие образовательные и научные мероприятия на международном и национальном уровнях по актуальным вопросам в сфере спорта. Слушатели образовательных программ ВШЮА смогут пройти практику или стажировку в клубе.

