Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В преддверии новогодних праздников и в январские каникулы профессиональные фигуристы выступят с программой «Рождественские сказки Евгения Плющенко». С 28 декабря до 7 января на самом большом катке Москвы — в Парке Горького — посетителей ждет встреча с Щелкунчиком и Мышиным королем, Золушкой и Прекрасным принцем, Красной Шапочкой, Волком и другими сказочными героями. Ледовое шоу развернется на площадке перед павильоном № 1, вход по билетам на каток.

«С момента открытия каток в Парке Горького постоянно встречает новых посетителей. Мы хотим предоставить москвичам не просто площадку для катания на коньках, но и возможность интересно и максимально разнообразно провести время с семьей. Поэтому здесь в новогодние праздники можно будет увидеть яркие театрализованные представления. В этом году в них примут участие звезды российского фигурного катания и титулованные спортсмены», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

На зимних каникулах в праздничном гала-шоу зрителям покажут уникальные номера с яркими эксклюзивными костюмами под классическую и современную музыку. Среди спортсменов, которые выступят на льду, — олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, чемпионки Европы Алена Косторная и Софья Самодурова, чемпионы России Егор Базин и Елизавета Худайбердиева, а также двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко.

28, 29 и 31 декабря ледовые шоу покажут только в вечерний сеанс катания — с 17:30 до 18:30. 30 декабря и с 1 по 7 января выступления пройдут в оба сеанса — с 13:30 до 14:30 и с 17:30 до 18:30.

Каток в Парке Горького — крупнейшая ледовая площадка Москвы в этом зимнем сезоне. Гостей ждет качественный искусственный лед площадью более 22 тысяч квадратных метров, катание по разнообразным украшенным дорожкам и аллеям, в том числе по Пушкинской набережной. Для детей и хоккеистов предусмотрены отдельные площадки, а новинкой сезона стала зона для игры в керлинг.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI