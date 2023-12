На Воробьевской набережной начали капремонт пассажирского причала Сетунь

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта пассажирского причала Сетунь на западе столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание. Начали капремонт пассажирского причала Сетунь на Воробьевской набережной, он используется летом для прогулочных теплоходов», — отметил Петр Бирюков.

Сооружение с момента ввода в эксплуатацию в 1960 году ни разу капитально не ремонтировали.

По словам заммэра, обновят гранитное мощение причала, восстановят бетонные поверхности, отремонтируют гранитные парапеты, ступени и площадки лестничных сходов, заменят швартовые и отбойные устройства, установят новое перильное ограждение. «Кроме того, приведем в порядок подводную часть причала. Большая часть работ будет проводиться с баржи, оснащенной необходимым оборудованием, с привлечением водолазов», — добавил Петр Бирюков.

Капремонт причала Сетунь планируется завершить во втором квартале 2024 года.

