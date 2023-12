Настоящее и будущее мастер-планирования обсудили в Вышке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В декабре в корпусе НИУ ВШЭ на Покровском бульваре факультет городского и регионального развития провел круглый стол о настоящем и будущем мастер-планирования. В обсуждении приняли участие эксперты НИУ ВШЭ, представители компаний — разработчиков мастер-планов и крупнейших институтов развития, для которых разработка мастер-планов в последние годы стала нормой. Первое мероприятие из запланированного цикла дискуссий, посвященных стратегическому мастер-планированию, осмыслению опыта работы с ним, его будущего, состоялось с представителями команд разработчиков мастер-планов в закрытом формате. В число участников круглого стола, помимо сотрудников НИУ ВШЭ, вошли представители АО «ДОМ.РФ», аналитического и проектного центра Urban Pro, АНО «Даль», бюро Citymakers, бюро «М4» и представительства правительства Мурманской области в Москве. Все они на определенном этапе выступали в качестве разработчиков мастер-плана, а в отдельных случаях успели побывать и на стороне заказчика или регулятора. Круглый стол стал площадкой эффективной рефлексии: спикеры рассказали об опыте команд и своем личном, сформулированных для себя вызовах института мастер-планирования, основных острых моментах и лакунах в механизмах реализации. Активная дискуссия подтверждает спрос на регулярные встречи и живое общение экспертов в этой области.

«Мастер-планирование в последние два года стало практически необходимым инструментом городского развития. Мастер-план уже изменил подход к преобразованию территорий и разработке документов развития. Но если в ближайшие годы такая стратегия войдет в правовое поле, то это еще сильнее повлияет на градостроительную практику. Сегодня не определено место мастер-планов в системе документов территориального планирования, его четкое соотношение с генеральным планом, и это порождает множество профессиональных дискуссий. Мы видим факультет как открытую площадку для обсуждения экспертным сообществом этой и множества иных тем, касающихся мастер-планирования, и хотим совместно вырабатывать общее видение».

Модератором круглого стола выступил старший преподаватель и руководитель проектной группы факультета Юрий Кульчицкий. Дискуссия стартовала с формулирования опорных проблематик и тезисов, среди которых команда факультета выделила: недостаточную степень аналитичности и доказательности материалов, что частично зависит от недостаточной обеспеченности статистическими данными, а также слабую заинтересованность участников процесса в мониторинге результатов реализации; неготовность индустрии к использованию инструмента, а иногда и к стратегированию как элементу стратегического планирования в целом; отсутствие синхронизации участников индустрии по пониманию формата документа, его целей и задач, точек фокуса, общую недостаточную коммуникацию различных органов исполнительной власти, федеральных органов власти и экспертного сообщества. Было обозначено, что, однако, в ближайшие несколько лет ситуация может измениться из-за целого ряда драйверов. Среди них формирование стандарта разработки мастер-планов, последовательная реализация программ ДПО для органов исполнительной власти на местах, изменение статистики, что подтверждается ростом внимания правительства к статистике. Не последнюю роль играет и постепенный рост субъектности разработчиков мастер-планов — в этот процесс вносят свой вклад и подобные прошедшему круглому столу площадки для дискуссии. Участники обсудили несколько наиболее интересных и острых тем: интересы, которые преследуют разработчики и заказчики мастер-планов, а также регулятор, их точки соприкосновения и различия; необходимые компетенции заказчиков и исполнителей, роль разработки такого документа для команды заказчика, сопровождающей процесс работы, иногда по результативности более значимый, чем сам документ; эффективность коммуникации между финансирующими сторонами, заказчиком и разработчиком, поиск совместных KPI; влияние участия в процессе мастер-планирования на кадровый состав регионов и муниципалитетов: изменение руководящих команд, приращение компетенций и возможности комплексного подхода к работе над территориями в проектах территориального развития; баланс между стратегированием и тактическими решениями: глобальное видение или высокий потенциал реализуемости проектов; кадровые потребности самих разработчиков, в частности роль экономистов в команде; особенности мастер-планирования в Арктике и важность работы с опорными населенными пунктами АЗРФ. Виктория Боос, ведущий эксперт ИСИЭЗ ВШЭ и доцент ФГРР, сформулировала необходимость определенного отношения к инвестиционным лотам и коммерческим проектам в составе мастер-плана. Она особенно выделила неэффективность применения классических методов финансового моделирования к таким проектам. И среди причин этого не только низкая точность исходных данных, но и необходимость сохранения гибкости операционной модели. На долгосрочное развитие негативно влияют процессы отбора и карьерного роста в муниципальных администрациях, а также частая сменяемость архитекторов городов и субъектов РФ, подчеркнул Александр Абдуллаев, старший преподаватель, младший научный сотрудник ВШЭ. Заложенные ответственным лицом траектории чаще всего не удается продолжить после его ухода с должности, пояснил он. Тему продолжила заместитель руководителя Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского Варвара Молодцова. Она обратила внимание на то, что мастер-планирование запускает целый ряд изменений в подходах к управлению, включая тактическое, в муниципальных администрациях, позволяет наладить процесс взаимодействия между местным и региональным уровнями власти. Эксперты отметили необходимость выстраивания профессионального диалога представителей профессии на открытых площадках, продвижения ценностей доказательного планирования и ориентации на эффективность и устойчивую модель реализации. ФГРР как один из ведущих центров компетенций по разработке мастер-планов намерен участвовать в решении существующих проблем сбора данных, а также вопросов разработки и правового регулирования этого инструмента. Отдельно стоит отметить важность проведения таких мероприятий в контексте образования. Студенты и выпускники бакалаврских и магистерских программ ФГРР — кадры, которые нужны и разработчикам (как планировщики, аналитики, в том числе пространственные, городские экономисты, транспортники и инженеры, специалисты по вовлечению), и заказчикам (как работники региональных и муниципальных органов власти, способные разработать комплексное техническое задание мастер-плана и качественно контролировать его исполнение). Этот аспект затронул Руслан Гончаров, доцент ФГРР, руководитель Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского. Говорил он и о возможности создания стимулов для сбалансированного распределения кадров в области городского планирования по территории России. Результаты проходящего параллельно круглому столу межведомственного семинара по стратегическому аудиту мастер-плана агломерации Петропавловска-Камчатского совпали с позициями, озвученными участниками круглого стола. В следующем году ФГРР планирует продолжить обсуждение мастер-планирования с экспертами градостроительной отрасли, ведущими девелоперами, заказчиками и разработчиками мастер-планов, представителями органов власти. Разговор пойдет о методиках оценки валового городского продукта и иных ключевых показателей, характерных для мастер-планов. Состоится и большое обсуждение итогов мастер-планирования в 2022–2024 годах и его дальнейших перспектив. Мастер-планированию также будет посвящена отдельная сессия на Форуме им. А.А. Высоковского, запланированном на май 2024 года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI