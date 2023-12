Московский производитель лазерных систем втрое нарастил производство в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Столичная компания за год выпустила 60 единиц лазерного оборудования, что втрое превышает производственные объемы прошлого года. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В текущем году компания “Лассард” значительно нарастила мощности — производственная площадка выросла в пять раз, что позволило на 200 процентов увеличить количество выпускаемого оборудования и создать 140 рабочих мест. В 2023-м предприятие произвело 60 лазерных станков. Товарная линейка сегодня включает свыше 200 единиц изделий — за год ассортимент вырос на четыре модели», — отметил Владислав Овчинский.

На производстве площадью около четырех тысяч квадратных метров предприятие разрабатывает и выпускает лазеры, лазерные системы, оптомеханические изделия и оптические столы. В числе новинок года — портальная установка очистки, пятиосевой станок лазерной резки керамики, лазерный станок для обработки труб и лазерный гравер с ленточным транспортером.

«Благодаря высококвалифицированным сотрудникам и активной поддержке со стороны города мы сумели достичь внушительных результатов в 2023 году. Синергия с Правительством Москвы обеспечивает непрерывное развитие предприятия, что позволит в 2024-м нарастить производство и расширить ассортимент», — рассказал генеральный директор предприятия Олег Нефедов.

Москва — город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых заняты свыше 720 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних, крупных предприятий и около 100 малых. Они выпускают одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику. Компании также активно внедряют инновации.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться большим, малым и средним предприятиям. Они могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

