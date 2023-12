Москвичи могут выбрать новогодний подарок на социальном маркетплейсе и поддержать горожан с особенностями здоровья

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В преддверии Нового года и Рождества жители столицы могут приобрести уникальные подарки на маркетплейсе «Москва — добрый город». Они изготовлены руками мастеров с особенностями здоровья. Социальный проект объединил более 1,5 тысячи людей, которые трудятся в инклюзивных мастерских. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Уже два с половиной года столица продолжает развивать один из наиболее творческих проектов — социальный маркетплейс “Москва — добрый город”. На его виртуальной полке представлено уже более 1,5 тысячи эксклюзивных художественных и ремесленных изделий из разных материалов и в различных техниках. Их выполнили вручную люди с инвалидностью в открытых при поддержке города мастерских 40 некоммерческих организаций. Более 200 видов товаров в электронном каталоге — это новогодние подарки и украшения. Впервые они выделены в отдельный специальный раздел. Каждое изделие, представленное на социальном маркетплейсе, — уникальная вещь. Покупая эти сувениры, тысячи москвичей не только радуют своих родных и близких, но и дарят новогоднее чудо авторам работ. Ведь для особых мастеров это возможность почувствовать себя востребованными, найти новых друзей, работать и зарабатывать», — рассказала Анастасия Ракова.

Для удобства товары в каталоге систематизированы по категориям. Это бижутерия, вязаные и шерстяные товары, декор и товары для дома, игрушки, изделия из дерева и фанеры, полиграфия, фарфор и фаянс, текстиль и прочая продукция. Изделия искусно выполнены под руководством дизайнеров и при поддержке опытных наставников.

Приобрести товары на маркетплейсе может любой желающий. Многие столичные компании и учреждения оформили на сайте «Москва — добрый город» заказы для своих клиентов, сотрудников и партнеров.

В числе постоянных участников проекта организации «Изумрудный город», «Бабушкин клубок», «Время перемен», центр «Ремесла», фонды «Творческое объединение “Круг”», «Даунсайд Ап», «Жизненный путь», «Мозаика счастья», «Дом слепоглухих» в Пучкове, «Гольфстрим», а также общество инвалидов «Равные возможности», центр «Турмалин» и другие.

Первый в России государственный социальный маркетплейс онлайн-магазинов НКО «Москва — добрый город» создали в 2021 году. Платформа помогает людям с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья или попавшим в трудную жизненную ситуацию. Проект реализует специализированный центр занятости «Моя карьера».

