Место встречи – Политех

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

2023 год оказался богат на встречи выпускников Политеха. В разных мероприятиях участвовали более 1300 политехников, получивших высшее образование в ведущем техническом вузе страны.

Первая юбилейная встреча состоялась 4 февраля. Свыше ста выпускников физико-металлургического факультета 1983 года посетили Лабораторию легких материалов и конструкций в Научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех». В Большой химической аудитории представители дирекции ИММиТ совместно с Центром фандрайзинга и работы с выпускниками провели гостям презентацию. Металлурги обсудили перспективность направлений подготовки ИММиТ в современных реалиях для научно-технического потенциала страны и развития промышленности.

3 марта в Институт энергетики пришли выпускники энергомашиностроительного факультета 1998 и 2002 годов, многие из которых — сотрудники «ОДК-Климов». Политехники побывали в лабораториях, где они делали первые шаги в энергетике, лекционных аудиториях, читальном зале и деканате.

В конце марта состоялись ещё две юбилейные встречи, которые объединили более ста выпускников факультета технологии и исследования материалов 1993 года и физико-металлургического факультета 2003 года.

Эта встреча стала волнительным событием для каждого из нас. Особое счастье — вновь оказаться в институте, встретиться друг с другом и вспомнить студенческие годы. Желаем университету развития и процветания. Очень хотим принять участие в мероприятиях, посвященных 125-летию Политеха , — поделилась начальник комплекса дополнительного обслуживания проживающих Студенческого городка СПбПУ Юлия Рублева, выпускница ФТИМ.

В первый день апреля собрались политехники, окончившие гидротехнический факультет в 1993 году. Перед ними выступил заместитель директора ИСИ по научной работе, доктор технических наук, заслуженный энергетик РФ Виктор Елистратов. 30 лет назад он преподавал у этих студентов. Он рассказал о достижениях института, изменениях в его структуре, напомнил о вкладе выдающихся учёных ИСИ в развитие гидротехнической отрасли России.

В тот же день встретились выпускники кафедры турбиностроения энергомашиностроительного факультета 1978 года. Перед ними выступил преподаватель, профессор, доктор технических наук Кирилл Лапшин, который читал им курс теории турбомашин.

22 апреля прошла юбилейная встреча выпускников механико-машиностроительного факультета 1973 года. Один из гостей, Андрей Балуков передал в фонды Музея истории СПбПУ памятную медаль, посвящённую 60-летию мехмаша, исторические выпуски газеты «Политехник», а также фотографии юбилейных встреч выпускников разных лет.

13 мая политехники, окончившие факультет радиоэлектроники (ФРЭ) в 1971 году, собрались в своей любимой аудитории № 215 Главного учебного корпуса. Именно в ней 53 года назад прошёл их «последний звонок». Организатор встречи Иосиф Толмацкий представил видеофильм о «Последнем звонке» .

В конце мая 35 лет выпуска отметили бывшие студенты физико-металлургического факультета.

Для нас юбилейные встречи стали приятной доброй традицией, возможностью окунуться в атмосферу металлургического волшебства науки через воспоминания и рассказы тех, кто ещё работает по профессии. Мы знаем, в Политехе присутствует особая аура, которая фантастическим образом строит мостик реальности между сегодняшним днём и временем молодости, веселья, удач, переживаний и треволнений , — поделился Олег Черкас.

1 июля политехники всех лет участвовали в традиционном Выпускном — 2023. Праздничная программа объединила торжественную церемонию награждения лучших выпускников, поздравления от руководства университета и музыкальный концерт.

С началом нового учебного года встречи выпускников возобновились после летнего перерыва. 9 сентября политехники, окончившие в 2013 году факультет при центральном научно-исследовательском институте робототехники и технической кибернетики, посетили Музей истории СПбПУ, где познакомились с дореволюционной историей вуза, документами и фотографиями.

Отдельным событием в жизни Политеха стал концерт «Зимние вечера механиков», который прошёл 7 декабря в Белом зале. Более 500 гостей побывали на выступлении Анатолия Зеленко, выпускника ММФ 1981 года, в сопровождении Государственного русского концертного оркестра Санкт-Петербурга под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного деятеля искусства РФ Владимира Попова.

Весь этот год активно работали послы Политехнического университета. В трёх встречах участвовали более ста человек. 13 января в Центре проектной деятельности молодёжи «Точка кипения — Фаблаб» послы обсудили цели и задачи текущего года, направления сотрудничества СПбПУ с компаниями-партнёрами и идеи расширения сообщества политехников.

В день рождения Политехнического университета, 19 февраля, в конференц-зале «Семёнов» прошло торжественное собрание выпускников и благотворителей. Ректор Политеха Андрей Рудской вручил благодарности и памятные медали многолетним партнёрам-благотворителям Фонда целевого капитала развития СПбПУ, а также послам за активное сотрудничество и совместную работу по укреплению позитивного имиджа вуза.

Впервые в этом году прошёл фестиваль «Выпускники Политеха — студентам», организованный Центром фандрайзинга и работы с выпускниками для студентов университета. Послы поделились с нынешними студентами успешной историей своего карьерного пути, дали советы и рекомендации по развитию навыков, важных для трудоустройства в профильных отраслях экономики страны.

Мы хотим организовать прямой диалог между выпускниками конкретных кафедр, которые учились там же, где вы занимаетесь сейчас, общались с теми же преподавателями. В перспективе подобные встречи должны проходить в каждом институте и высшей школе два раза в год , — отметил проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов, выпускник Инженерно-экономического института 2012 года.

В юбилейном 2024 году встречи продолжатся. Выпускники будут участвовать в концертах, научных, общественных и торжественных мероприятиях, посвященных 125-летию Политеха.

По вопросам организации юбилейных встреч выпускников обращайтесь в Центр по работе с выпускниками: тел. +7 (812) 591-66-81, alumni@spbstu.ru .

