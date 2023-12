Международные форумы и исторические фестивали: как Москва развивает событийный туризм

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Событийный туризм стал одним из основных направлений развития столичной сферы путешествий по итогам 2023 года. Фестивали, форумы и тематические мероприятия привлекают гостей в Москву не меньше, чем достопримечательности. По данным Мостуризма, в 2023 году средняя загрузка городских отелей достигала пика именно в дни проведения крупных мероприятий. В такие периоды ее рост составлял до 14 процентов.

Самый высокий показатель заполняемости московских гостиниц во время масштабных мероприятий был зафиксирован летом. Во время XII Московского урбанистического форума и длинных выходных в честь Дня России он достигал 89 процентов. При этом средняя летняя загрузка составила около 77 процентов.

Во время ноябрьских праздников, на которые, в частности, пришлось открытие Международной выставки-форума «Россия», был также зафиксирован пик загрузки городских отелей — 88 процентов.

Туристы активно занимали номера в столичных отелях в День города Москвы и в период крупных форумов и конгрессов, которые привлекают не только бизнес-путешественников, но и гостей из других городов и стран. Среди таких мероприятий, в частности, международный форум BRICS+ Fashion Summit, в котором приняли участие эксперты из более чем 60 стран.

Событийная повестка Москвы стала одним из факторов, благодаря которому сезонный поток гостей в городских отелях вырос по сравнению с 2022 годом в целом, а некоторые показатели обогнали даже доковидные. Так, если осенью 2019 года в столичных гостиницах было занято 79 процентов мест, то в 2023-м — 82 процента.

3,5 миллиона человек стали гостями и зрителями международного форума BRICS+ Fashion Summit в Москве

Событийный туризм имеет большое экономическое значение. В среднем один посетитель фестиваля тратит около 1,5 тысячи рублей в день — на питание, развлечения и сувениры. Каждое глобальное городское событие обладает мультипликативным экономическим эффектом. Развивается не только туристическая отрасль, но и смежные сферы: растет посещаемость театров и музеев, увеличивается выручка магазинов и кафе.

В столице проводится много мероприятий, которые привлекают туристов из других регионов и стран. Большинство путешественников хочет и осмотреть достопримечательности, и получить новые впечатления, и попробовать новые форматы поездок. Афиша Москвы полностью отвечает их запросам.

Так, фестиваль «Усадьбы Москвы. Зима» дает возможность погрузиться в атмосферу других эпох. Мероприятие объединяет 15 исторических площадок, среди которых музей-заповедник «Коломенское», музеи-усадьбы «Кусково» и «Люблино», усадьба Воронцово и друге площадки. В его программе более 400 событий, в частности уличные потешные гуляния, бал-маскарад, концерты, мастер-классы, литературные чтения.

Много вариантов новогоднего досуга предлагает проект «Московское чаепитие». Например, на Тверской площади можно узнать о столичных чайных традициях, угоститься горячим напитком и выпечкой, увидеть выступления артистов, присоединиться к творческим занятиям и приобрести фирменные сувениры на ярмарке.

О культуре московского чаепития также расскажут на мобильных чайных станциях с самоварами, которые размещены не только на Тверской площади, но и в усадьбах — участницах фестиваля «Усадьбы Москвы. Зима».

