Лыжницы НГУ выиграли областные соревнования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В минувшие выходные на лыжной базе им. А. Тульского прошел Кубок среди студентов высших учебных заведений Новосибирской области по лыжным гонкам. Спортсмены состязались на дистанциях 5 км (девушки) и 10 км (юноши) классическим ходом.

Блестяще выступили наши девушки, заняв весь призовой пьедестал. Победила представительница экономического факультета Любовь Ворожцова, а студентки факультета естественных наук Алина Полякова и Софья Мельникова завоевали серебряную и бронзовую медали.

Лучшие результаты среди юношей показали Кирилл Колосов (ФИТ), занявший 5 место и Олег Дульцев (ГГФ), показавший 9 результат.

Наши студенты тренируются под руководством тренеров Ольги Черной и Анастасии Тришкиной.

Поздравляем девушек с медалями, а всю команду благодарим за достойное выступление и желаем удачи на сессии и успехов в этом лыжном сезоне!

