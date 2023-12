Как будут работать социальные учреждения Москвы в новогодние каникулы

Source: MIL-OSI Russian Language News

В праздничные и выходные дни в столице изменится график работы социальных учреждений.

Учреждения здравоохранения

30 декабря взрослые поликлиники работают с 09:00 до 18:00, а с 31 декабря по 8 января — с 09:00 до 16:00. Обратиться в детские поликлиники можно 30 декабря и с 1 по 8 января с 09:00 до 15:00. В часы работы медорганизаций будут открыты отделения помощи на дому и травматологические пункты взрослых поликлиник.

Травматологические отделения детских поликлиник принимают пациентов в праздники с 08:00 до 22:00. Круглосуточные травмпункты продолжат работу в прежнем режиме.

Кабинеты ОРВИ в детских и взрослых поликлиниках будут открыты с 30 декабря по 8 января c 09:00 до 18:00. Получить медицинскую помощь на дому в новогодние каникулы можно с 09:00 до 15:00.

Центр телемедицины в период праздников работает в круглосуточном режиме. Сохранят прежний график и молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 15:00.

Женские консультации будут работать 30 декабря с 09:00 до 18:00, а 31 декабря — с 09:00 до 16:00. С 1 по 8 января будут работать только женские консультации, имеющие 10 и более участков (с 09:00 до 16:00).

Ветеринарные клиники

Государственные ветклиники во время новогодних каникул продолжат ежедневно принимать четвероногих пациентов. Уже с 2 января они будут работать в обычном режиме большинства клиник Московского объединения ветеринарии — с 09:00 до 21:00.

В Мосветстанцию на улице Юннатов (дом 16 а) можно будет обратиться, как и прежде, ежедневно и круглосуточно. В режиме 24/7 будут работать и автомобили ветеринарной помощи на дому. Чтобы вызвать специалиста государственной ветклиники на дом, позвоните по телефону единого контакт-центра: +7 495 612-04-25.

Однако владельцам животных нужно обратить внимание на некоторые изменения в графиках работы ветклиник 31 декабря и 1 января.

25 госветклиник Москвы завершат рабочий день накануне Нового года раньше обычного: большинство из них закроется в 19:00. Нижегородский и Рублевский ветеринарные участки в этот день открыты с 09:00 до 18:00.

1 января ветклиники откроются в 12:00 и закроются в 21:00, за исключением Рублевского ветучастка (он будет работать с 12:00 до 18:00) и ветучастков в ТиНАО.

График ветучастка «Красная Пахра» 1 января — с 12:00 до 20:00, а ветучастки «Птичное», «Кленово», «Щербинка», «Саларьево» в первый день нового года будут закрыты.

На каникулы с 1 по 8 января уйдет Нижегородский ветучасток. Прием по обычному графику возобновится с 9 января.

Расписание столичных госветклиник представлено на странице сервиса «Мой питомец». Кликнув на выбранную клинику на интерактивной карте, можно посмотреть ее адрес и график работы.

Записаться на прием в одну из государственных ветклиник можно онлайн на сайте mos.ru, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», а также через операторов контакт-центра: +7 495 612-04-25 (круглосуточно).

Учреждения соцзащиты

Во время зимних праздников изменится график работы учреждений социальной защиты.

Центры московского долголетия не будут принимать гостей 1, 2 и 7 января. В остальные дни новогодних праздников они работают в прежнем режиме.

Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей принимает посетителей до 29 декабря включительно. С 2 по 8 января с 09:00 до 19:00 можно обратиться в контакт-центр по телефону: +7 495 870-55-45.

Центр занятости населения «Моя работа» с 31 декабря по 8 января принимать посетителей не будет. С 9 января отделы трудоустройства и флагманские центры возобновят работу в обычном графике. Датой направления онлайн-заявления, поданного на сайте в период с 30 декабря по 8 января, будет считаться первый рабочий день в новом году — 9 января.

Специализированный центр занятости «Моя карьера» закрыт на время праздников до 8 января. Затем он начнет работать в прежнем графике.

Территориальные социальные службы продолжат оказывать помощь горожанам, состоящим на надомном обслуживании, в соответствии с их индивидуальными потребностями.

Учебный центр «Профессионал» возобновит работу с 9 января, с 30 декабря по 8 января занятия в нем проводиться не будут.

Не работают на новогодних праздниках и семейные центры. Чтобы получить экстренную социальную помощь или психологическую поддержку для ребенка либо сообщить о жестоком обращении, нужно позвонить по телефонам: 051 (с городского телефона) или +7 495 051 (с мобильного). Звонки принимают круглосуточно. Также работают мобильные телефоны семейных центров в каждом округе. Они есть на портале «Мой семейный центр».

Для всех москвичей останется доступной круглосуточная психологическая поддержка по телефону неотложной психологической помощи: 051 (с городского телефона) и +7 495 051 (с мобильного) или в онлайн-чате психологической поддержки Don’t panic на сайте.

Реабилитационные и реабилитационно-образовательные центры в период зимних праздников работать не будут.

Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки и его филиалы в новогодние праздники работают в обычном режиме. Кроме того, в круглосуточном режиме доступна мобильная служба помощи бездомным гражданам «Социальный патруль» и пункты обогрева. Если вы увидели на улице бездомного человека, звоните по телефонам: +7 499 357-01-80, +7 903 720-15-08 или в единую службу помощи: 112.

Дворцы бракосочетания

30 декабря дворцы бракосочетания работают до 17:00. С 31 декабря по 9 января — выходные дни.

Дворцы бракосочетания № 1 и 4 работают по индивидуальному графику: 30 декабря — в обычном режиме, 31 декабря — до 17:00. С 9 января загсы продолжат принимать посетителей в прежнем режиме.

Кроме того, в январские праздники во дворцах бракосочетания № 1, 4, Шипиловском и Южное Бутово пройдут торжественные церемонии бракосочетания по ранее поданным заявлениям. Во дворцах бракосочетания № 4 и Шипиловском молодожены обменяются кольцами 4 и 6 января, а во дворцах бракосочетания № 1 и Южное Бутово — 5 и 7 января.

Подать заявление о заключении брака в новогодние праздники можно онлайн на портале госуслуг или на сайте mos.ru. Госпошлина составляет 350 рублей.

Офисы ЗАГС в центрах госуслуг «Мои документы» будут работать по графику центра с 9 января.

Центры госуслуг

В новогодние праздники изменится график работы центров госуслуг.

31 декабря районные центры открыты для посетителей с 08:00 до 18:00, флагманские офисы — с 10:00 до 18:00. 1 и 7 января — неприемные дни.

2 января будут открыты 11 дежурных центров госуслуг, сотрудники примут посетителей с 11:00 до 18:00.

С 3 по 6 января, а также 8 января дежурные офисы работают с 10:00 до 18:00.

Дежурные центры будут оказывать услуги только по регистрации рождения, смерти, установлению отцовства, а также по предоставлению доступа к порталам gosuslugi.ru и mos.ru.

С 9 января «Мои документы» возвращаются к работе в обычном режиме.

Адреса дежурных офисов:

— флагманский офис ЮЗАО — Новоясеневский проспект, дом 1 (торгово-развлекательный центр «Спектр»);

— флагманский офис ВАО — Щелковское шоссе, дом 75 (торгово-развлекательный центр «Щелковский»);

— флагманский офис ЮВАО — Рязанский проспект, дом 2, корпус 3 (торгово-развлекательный центр «Город»);

— флагманский офис ЮАО — Кировоградская улица, дом 13 а (торгово-развлекательный центр Columbus);

— флагманский офис САО — Ленинградское шоссе, дом 16 а, строение 8 (торгово-развлекательный центр «Метрополис»);

— флагманский офис СЗАО — Сходненская улица, дом 56 (торгово-развлекательный центр «Калейдоскоп»);

— флагманский офис ЗАО — Ярцевская улица, дом 19 (торгово-развлекательный центр «Кунцево Плаза»);

— центр госуслуг района Крюково — Зеленоград, Привокзальная площадь, дом 1;

— центр госуслуг района Северное Медведково — Полярная улица, дом 31, корпус 1;

— центр госуслуг района Таганский — бульвар Энтузиастов, дом 2;

— центр госуслуг поселения Троицк — город Троицк, 1-я Лазурная улица, дом 4.

Главархив

В дни предновогодних праздников изменится работа всех читальных залов Главархива Москвы. 27 декабря они будут открыты до 15:00, 28 декабря будут работать по стандартному графику, а 29 декабря закроются на санитарный день. С 1 по 8 января читальные залы закрыты, а после праздников возобновят работу по обычному графику.

График приема требований от горожан на выдачу документов в период до 28 декабря также изменится. Документы, запрошенные 27 декабря, выдадут уже после январских каникул. 28 декабря заявки на получение новых документов не принимаются — можно будет работать только с полученными ранее материалами.

С рядом материалов горожане могут познакомиться онлайн в сервисе «Моя семья», на платформе «Поиск по архивам» https://yandex.ru/archive и в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».

