Искусственный интеллект озвучил аудиогиды по пяти каткам в столичных парках

На портале «Узнай Москву» опубликовали новогодние аудиогиды по каткам в городских парках. При их подготовке использовали технологии искусственного интеллекта. Благодаря записям пользователи смогут познакомиться с фактами из истории знаковых мест столицы и больше узнать о самой традиции катания на коньках.

«Аудиогиды посвящены пяти крупным ледовым площадкам, в том числе в Парке Горького, саду “Эрмитаж” и парке “Сокольники”. Экскурсии озвучил голосовой помощник общегородского контакт-центра. Он проанализировал информацию, расставил паузы, ударения и сам воспроизвел текст», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Ранее искусственный интеллект уже участвовал в создании материалов для портала «Узнай Москву». Робот-ассистент озвучил велосипедный прогулочный маршрут, объединивший парк искусств «Музеон», Парк Горького, Крымскую, Пушкинскую и Андреевскую набережные, Нескучный сад, Воробьевы горы и парк Победы.

В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что для удобства пользователей экскурсии по каткам собрали на одной странице. Благодаря новогодним аудиогидам слушатели узнают о том, когда жители столицы впервые встали на коньки, как этот спортивный инвентарь получил свое название и каким образом его усовершенствовал Петр I.

В записи, посвященной катку в саду «Эрмитаж», рассказывается не только о зимних развлечениях, но и о самом саде, его создателе, а также о деревьях и кустарниках, высаженных в нем.

Экскурсия по катку в Парке Горького включает информацию о самых известных его посетителях, а гости парка «Сокольники» узнают, что о нем писала газета «Правда» зимой 1932 года.

Кроме этого, голосовой помощник расскажет об истории катков в саду имени Н.Э. Баумана и Измайловском парке.

«Узнай Москву» — совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Сегодня на его портале и в мобильном приложении можно найти более 260 прогулочных маршрутов, фотографии и описания 2,3 тысячи зданий, свыше 700 памятников и 475 исторических мест.

