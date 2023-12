Заголовок: МКБ информирует о режиме осуществления брокерского обслуживания в период с 1 по 8 января 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Любые торговые поручения, а также заявления на закрытие счетов в указанный период не принимаются.

Пополнение брокерского счета – без ограничений

Перечисление денежных средств с лицевого (брокерского) счета по поручениям на вывод денежных средств, которые были поданы с 15:00 29.12.2023 по 08.01.2024 г., производится не позднее рабочего дня 10.01.2024 г.

Перевод денежных средств по поручениям на перераспределение денежных средств, которые были поданы с 15:00 29.12.2023 по 08.01.2024 г., производится не позднее рабочего дня 10.01.2024 г.

Заявления о присоединении к Соглашению, поступившие посредством МКБ Онлайн, будут обработаны 09.01.2024 г.

Расписание биржевых торгов и расчетов в новогодние праздники можно посмотреть на сайте Московской биржи.

