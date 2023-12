Завершен региональный этап Конкурса «Мой добрый бизнес»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Во всех регионах страны завершен региональный этап Всероссийского Конкурса проектов в области социального предпринимательства и СОНКО «Мой добрый бизнес», оператором которого выступает Государственный университет управления.

«В 2023 году Конкурс проходит в обновленном формате. Мы создали одинаковые условия для участия социальным предпринимателям и НКО, а также увеличили количество экспертов и сделали процедуры оценки более прозрачными. На региональном этапе было принято порядка 3000 заявок — это почти на 500 больше, чем в прошлом сезоне», — отметила заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова.

В региональный этап, который представляет собой заочную оценку проектов региональными экспертами, были допущены 2000 заявок. В оценке проектов приняли участие 480 экспертов в сфере малого и среднего предпринимательства, представители смежных структур, руководители и представители ресурсных центров развития НКО и добровольчества, а также представители ассоциации Народных художественных промыслов России.

Следующий, межрегиональный, этап пройдет с 10 января по 1 апреля 2024 года. Его участниками станут победители региональных этапов в каждой из восьми основных и одной специальной номинации (1,2,3 место). Проекты пройдут еще один этап заочной оценки на платформе Конкурса, оценку проектов будут проводить федеральные эксперты в сфере малого и среднего предпринимательства, а также сфере развития НКО.

Заключительный Федеральный этап состоится с 1 апреля по 31 мая 2024 года.

Кроме того, 5 декабря было подписано соглашение между организатором Конкурса «Мой добрый бизнес» Министерством экономического развития России в лице Татьяны Илюшниковой и Ассоциацией волонтерских центров в лице Председателя Совета Ассоциации, выпускника ГУУ Артёма Метелева о взаимодействии в рамках проведения Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

Напомним, что лучшие проекты прошлого сезона конкурс были представлены на ПМЭФ-2023. Ректор ГУУ Владимир Строев тогда подчеркнул, что «если есть желание творить добро – это прекрасно. Но чтобы хорошо это делать необходимо учиться. Государственный университет управления готов предоставить свои площадки, техническую и методическую базу для реализации ДПО по ведению социального бизнеса. И, вполне возможно, впоследствии разработать и полноценные программы обучения».

Подробнее о порядке проведения конкурса читайте на официальном сайте.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI