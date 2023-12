Забронировать помещение и провести мероприятие: популярность коворкинг-центров НКО выросла на 35 процентов по сравнению с прошлым годом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Посещаемость сети коворкинг-центров НКО выросла на 35 процентов по сравнению с прошлым годом. В 2023 году сервисами в их помещениях воспользовались больше 80 тысяч человек.

Сеть создана для поддержки столичных некоммерческих организаций. Коворкинг-центры работают во всех округах Москвы без выходных, а воспользоваться их услугами может любая НКО. Из года в год количество запросов на получение бесплатных сервисов увеличивается.

«Мы помогаем НКО поддерживать семьи, детей, людей с ОВЗ, животных. Предоставляем на безвозмездной основе оборудованные пространства для встреч, мероприятий и ежедневной работы. Оказываем консультативную и организационную поддержку. И востребованность наших услуг постоянно растет. Об этом говорят цифры. В 2023 году коворкинг-центры предоставили НКО 13 800 сервисов. В прошлом году — 11 300 сервисов», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

От рабочих мест до переговорных

Одна из самых востребованных услуг коворкинг-центров — бронирование помещений. НКО могут использовать индивидуальные рабочие места, переговорные комнаты, а также концертные и выставочные залы для занятий, проведения деловых встреч и организации мероприятий. Все площадки общей площадью больше шести тысяч квадратных метров оформлены в едином стиле, оснащены необходимым оборудованием и адаптированы для маломобильных граждан. В каждом коворкинге есть зоны для рекреации и приема пищи, переговорные, а в некоторых — детские игровые комнаты, пункты буккроссинга и бесплатные парковочные места.

Например, благотворительный фонд помощи бездомным животным «Котодетки» проводил в коворкинг-центре организационную встречу с сотрудниками и волонтерами своего ежегодного благотворительного забега «Хвостатая миля», а фонд «Дари еду» организовывал штаб для встречи волонтеров, которые разносят горячие обеды нуждающимся жителям. Центр помощи семьям с детьми «Планета добра» проводил на кухне одного из коворкингов кулинарный мастер-класс.

В 2023-м услугой бронирования помещений в коворкингах воспользовались около 900 организаций. Сервис стал на 17 процентов популярнее по сравнению с прошлым годом.

Посмотреть, как выглядят центры и каким оборудованием они оснащены, можно на портале «Душевная Москва». Там же можно забронировать подходящее помещение. В заявке нужно указать формат и тематику мероприятия, количество участников, а также выбрать удобное время, после чего специалист коворкинга свяжется для уточнения деталей. Заявки рассматриваются в течение трех рабочих дней.

От помощи в проведении события до его организации

Команды коворкинг-центров помогают в организации мероприятий. Оснащенность помещений позволяет проводить встречи разных форматов, от слета незрячих владельцев собак-проводников до фестивалей по капоэйре. НКО могут рассчитывать на необходимое мультимедийное оборудование, помощь в организации кофе-брейка и информационную поддержку. Сотрудники коворкинг-центров часто решают нестандартные задачи. Например, в этом году организация «Справедливая помощь доктора Лизы» попросила найти ведущего мероприятия, а центр культуры «Добрый путь» — сурдопереводчика.

Сеть центров проводит и собственные мероприятия. В 2023 году на базе коворкингов состоялся большой интенсив по коммуникациям «Люди решают» для сотрудников некоммерческих организаций. В рамках проекта прошли мастер-классы по самопрезентации и быстрые знакомства с НКО, интеллектуально-образовательные викторины на тему некоммерческих организаций и благотворительности, а также курс для лидеров некоммерческого сектора. Участниками мероприятия стали 180 сотрудников НКО.

Кроме того, при поддержке городского Комитета общественных связей и молодежной политики сеть коворкинг-центров НКО провела три фотовыставки, посвященные работе некоммерческих организаций Москвы. Участниками выставок стали более 80 столичных НКО.

Коворкинг-центры стали и одними из организаторов благотворительного фестиваля «Город неравнодушных» на территории креативного пространства «Хлебозавод № 9». Его посетили почти шесть тысяч человек.

Более семи тысяч участников образовательной программы

Еще одна популярная услуга коворкинг-центров — бесплатное обучение. Сотрудники НКО могут посещать здесь вебинары, мастер-классы или курсы повышения квалификации. Ежегодно слушателями образовательной программы становятся более семи тысяч человек. Это и руководители, и сотрудники некоммерческих организаций, среди которых бухгалтеры, юристы и фандрайзеры.

Каждый месяц образовательной программы имеет свою тематику, эксперты освещают актуальные тенденции некоммерческого сектора, изменения в законодательстве. В этом году участники учились управлять командой, взаимодействовать с бизнесом и вести соцсети.

Каждый месяц в коворкинг-центрах проходят единые дни консультаций, где можно получить профессиональную помощь по своему вопросу. Встречи проводят юристы, бухгалтеры, психологи, маркетологи и фандрайзеры. Это возможность для сотрудников НКО получить совет от коллег или сэкономить на платной консультации, если нужного специалиста нет в штате. В 2023 году консультации посетили около 250 сотрудников НКО.

Задать свой вопрос эксперту можно и удаленно. Работа с CRM-системой, управление НКО и проектом, юридические аспекты, бухгалтерский учет — эти темы можно обсудить на консультации по телефону. В 2023-м специалисты провели 410 таких консультаций.

3660 заказов в типографии

У сети коворкинг-центров есть собственная типография, в которой НКО могут бесплатно напечатать раздаточные материалы для мероприятий, такие как бейджи, дипломы, лифлеты, плакаты, визитки и брошюры. Этот сервис очень популярен.

Сотрудники типографии помогут с предпечатной подготовкой и постпечатной обработкой. За этот год типография выполнила более 3600 заказов.

Более 370 новых партнеров

Стать партнером сети и получить поддержку может любая социально ориентированная НКО. Для этого нужно обратиться в один из окружных коворкингов, предоставить устав и подписать соглашение о сотрудничестве. После заключения соглашения организации могут бронировать помещения под мероприятия и для работы, получать поддержку, пользоваться типографией и услугами фотографа. Полный список сервисов можно найти на портале. Работники центров помогут заполнить необходимые документы и подобрать нужные помещения и услуги. Коворкинги работают ежедневно: с понедельника по субботу — с 10:00 до 21:00, в воскресенье — с 10:00 до 17:45.

С января 2023 года более 370 новых организаций заключили партнерские соглашения с сетью, а всего с коворкингами сотрудничают более двух тысяч столичных НКО.

